Федеральная налоговая служба заблокировала счета Филиппа Киркорова

11:46

Стало известно о блокировке счетов Филиппа Киркорова Федеральной налоговой службой (ФНС)

Исходя из данных, размещенных в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций, счета Народного артиста РФ по состоянию на 12 сентября 2019 г. заблокированы в Сбербанке и «СДМ-Банке». «Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедросович. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», - цитирует документ Агентство городских новостей «Москва».

Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак в свою очередь сообщил, что не в курсе решения о блокировки. «Первый раз слышу о блокировке счетов. У нас счета не заблокированы. Я думаю, что это журналистская «утка», - прокомментировал он Агентству «Москва» информацию базы ФНС.

Ранее СМИ сообщали, что Киркоров внесен в «черный список» Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) из-за неоплаченных штрафов от управления ГИБДД по Тверской области на сумму 2 тыс. руб. за превышение скорости.

В начале августа 2019 г. комбинат питания «Кремлевский» подал иск к артисту на сумму почти в 82 тыс. руб. за обеспечение продукцией технического персонала артиста в ходе проведения юбилейных шоу «Я» в Государственном Кремлевском дворце в 2017 г.

