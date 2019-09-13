]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Федеральная налоговая служба заблокировала счета Филиппа Киркорова

11:46 13.09.2019
ФНС заблокировал счета певца Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров. Фото с сайта kirkorov.ru
Материалы по теме:

Стало известно о блокировке счетов Филиппа Киркорова Федеральной налоговой службой (ФНС)

Исходя из данных, размещенных в базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов различных организаций, счета Народного артиста РФ по состоянию на 12 сентября 2019 г. заблокированы в Сбербанке и «СДМ-Банке». «Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедросович. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», - цитирует документ Агентство городских новостей «Москва».

Генеральный директор артиста Геннадий Рыбак в свою очередь сообщил, что не в курсе решения о блокировки. «Первый раз слышу о блокировке счетов. У нас счета не заблокированы. Я думаю, что это журналистская «утка», - прокомментировал он Агентству «Москва» информацию базы ФНС.

Ранее СМИ сообщали, что Киркоров внесен в «черный список» Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) из-за неоплаченных штрафов от управления ГИБДД по Тверской области на сумму 2 тыс. руб. за превышение скорости.

В начале августа 2019 г. комбинат питания «Кремлевский» подал иск к артисту на сумму почти в 82 тыс. руб. за обеспечение продукцией технического персонала артиста в ходе проведения юбилейных шоу «Я» в Государственном Кремлевском дворце в 2017 г.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Федеральная налоговая служба РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.