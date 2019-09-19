]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Скончался барабанщик группы «Центр» и муж Джоанны Стингрей

14:47 19.09.2019
Скончался барабанщик группы «Центр» и муж Джоаны Стингрей
Александр Васильев. Фото из Фейсбука Джоанны Стингрей
Материалы по теме:

Экс-ударник группы Василия Шумова «Центр» Александр Васильев ушел из жизни 17 сентября.

Весть о его смерти появилось в Фейсбуке его бывшей жены – американской певицы, имеющей тесные связи с Россией, Джоанны Стингрей. «С тяжелым сердцем и большой печалью я должна сообщить о смерти Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери, - написала она. - Он был замечательным человеком с большим чувством юмора и огромным талантом».

Причина смерти не сообщается. Некролог также появился и на официальной странице Гарика Сукачева в Фейсбуке. «Не стало Александра Васильева - замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы «Центр», мужа Джоанны Стингрей и отца её дочери, - говорится в нем. - Приносим соболезнования всем, кто был с ним знаком...»

Васильев был участником московской группы «Центр» во второй половине 1980-х. В начале 1990-х он женился на Джоанне Стингрей (после ее развода с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном), в 1996 году в США у них родилась дочь Мэдисон.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.