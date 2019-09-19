Скончался барабанщик группы «Центр» и муж Джоанны Стингрей

14:47

Экс-ударник группы Василия Шумова «Центр» Александр Васильев ушел из жизни 17 сентября.

Весть о его смерти появилось в Фейсбуке его бывшей жены – американской певицы, имеющей тесные связи с Россией, Джоанны Стингрей. «С тяжелым сердцем и большой печалью я должна сообщить о смерти Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери, - написала она. - Он был замечательным человеком с большим чувством юмора и огромным талантом».

Причина смерти не сообщается. Некролог также появился и на официальной странице Гарика Сукачева в Фейсбуке. «Не стало Александра Васильева - замечательного музыканта, бывшего барабанщика московской группы «Центр», мужа Джоанны Стингрей и отца её дочери, - говорится в нем. - Приносим соболезнования всем, кто был с ним знаком...»

Васильев был участником московской группы «Центр» во второй половине 1980-х. В начале 1990-х он женился на Джоанне Стингрей (после ее развода с гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном), в 1996 году в США у них родилась дочь Мэдисон.

