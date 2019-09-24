Queen и Nirvana таинственно исчезли из «Культурного норматива школьника»

10:00

Странные метаморфозы происходят с недавно появившимся школьным проектом «Культурный норматив школьника».

В список рекомендованных для изучения детьми музыкальных произведений входили песни Queen и Nirvana. Однако на днях «Культурный норматив школьника», таинственным образом исчез с сайта Минкульта, сообщает Lenta.Ru.

Представитель Министерства культуры Лейла Зотова, ответственная за проект, затруднилась объяснить причины происшедшего. Чиновница лишь пояснила, что рекомендации были предварительными, и в настоящее время этот вопрос по-прежнему остается дискуссионным.

«Культурный норматив школьника» должны курировать в разных регионах актеры Владимир Машков, Олег Меньшиков и другие уважаемые персоны. Проект вызвал неоднозначную реакцию со стороны музыкантов. Так, Лев Лещенко, неприятно удивился отсутствию в списке произведений Александры Пахмутовой. А Андрей Макаревич, чьи песни в норматив вошли, отозвался об этом более чем сдержанно.

