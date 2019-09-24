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Queen и Nirvana таинственно исчезли из «Культурного норматива школьника»

10:00 24.09.2019
Queen и Nirvana таинственно исчезли из «Культурного норматива школьника»
Queen. Фото с сайта queenonline.com
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Странные метаморфозы происходят с недавно появившимся школьным проектом «Культурный норматив школьника».

В список рекомендованных для изучения детьми музыкальных произведений входили песни Queen и Nirvana. Однако на днях «Культурный норматив школьника», таинственным образом исчез с сайта Минкульта, сообщает Lenta.Ru.

Представитель Министерства культуры Лейла Зотова, ответственная за проект, затруднилась объяснить причины происшедшего. Чиновница лишь пояснила, что рекомендации были предварительными, и в настоящее время этот вопрос по-прежнему остается дискуссионным.

«Культурный норматив школьника» должны курировать в разных регионах актеры Владимир Машков, Олег Меньшиков и другие уважаемые персоны. Проект вызвал неоднозначную реакцию со стороны музыкантов. Так, Лев Лещенко, неприятно удивился отсутствию в списке произведений Александры Пахмутовой. А Андрей Макаревич, чьи песни в норматив вошли, отозвался об этом более чем сдержанно.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 14:51
Гость: Русфанат

А зачем нам "песни Куин и Нирваны"? Даже те, кто профессионально знают английский язык, зачастую не могут понять - о чем песня! Музыка песни -да. Вокал - да. А содержание? Как можно любить то чего не знаешь? Может быть то о чем поют полностью противоречит нашим законам, моральным нормам, традициям или банально русофобское. Возведение в "культурный норматив" подобных "котов в мешке" недопустимо!
24.09.2019, 14:39
Гость: xmyr

Пропаганда голубой зоофилии , предлагаю Фалько, Разговор с Богом , или по вашему Оut of the dark :
24.09.2019, 14:00
Гость: Ванечка,

а с точки зрения построения вокзала там есть угроза трихотомического терроризма? Ась? Или вокзал кислотный?
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