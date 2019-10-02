Ушел из жизни легендарный чешский певец Карелл Готт

12:18

Легендарный певец из Чехии Карелл Готт скончался на 81-м году жизни

Обстоятельства смерти артиста пока не разглашаются, сообщает ТАСС. Однако в сентябре достоверно стало известно, что у Готта – острая лейкемия. В этом он признался сам, уточнив, что проходит курс лечения в одной из клиник Чехии.

Карелл Готт по праву был признан королем чешской поп-музыки и чешским соловьем. Он также получил признание в Советском Союзе, исполнял песни на многих языках, в том числе на чешском, немецком, словацком, русском и др. Начав карьеру в 50-х годах, он считался певцом номер 1 в Чехии на протяжении 40 лет.

Некоторое время назад у Готта обнаружили рак лимфатической системы. Он на некоторое время оставил эстраду из-за лечения, но 7 сентября 2016 года он заявил, что победил рак и возвращается на сцену.

