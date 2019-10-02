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Ушел из жизни легендарный чешский певец Карелл Готт

12:18 2.10.2019
Ушел из жизни легендарный чешский певец Карелл Готт
Карел Готт. Фото František Ortmann с сайта karelgott.com

Легендарный певец из Чехии Карелл Готт скончался на 81-м году жизни

Обстоятельства смерти артиста пока не разглашаются, сообщает ТАСС. Однако в сентябре достоверно стало известно, что у Готта – острая лейкемия. В этом он признался сам, уточнив, что проходит курс лечения в одной из клиник Чехии.

Карелл Готт по праву был признан королем чешской поп-музыки и чешским соловьем. Он также получил признание в Советском Союзе, исполнял песни на многих языках, в том числе на чешском, немецком, словацком, русском и др. Начав карьеру в 50-х годах, он считался певцом номер 1 в Чехии на протяжении 40 лет.

Некоторое время назад у Готта обнаружили рак лимфатической системы. Он на некоторое время оставил эстраду из-за лечения, но 7 сентября 2016 года он заявил, что победил рак и возвращается на сцену.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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02.10.2019, 17:34
Гость: гнус

Печально,когда уходят хорошие люди!Тем более такие таланты уровня Ива Монтана,Муслима Магомаева,Джо Дасена,......Вечная память!Печально,много воспоминаний прекрасных .
02.10.2019, 16:46
Гость: полухохол

Царствие небесное!Пожил,попел,мир посмотрел.Прекрасные воспоминания о певце и человеке,"..ты плачешь скрипка Пагонини..".
02.10.2019, 16:30
Гость: Татьяна Алексеевна

Уходят люди эпохи. Вечная память...
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