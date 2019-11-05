Отказавшаяся от «Евровидения» украинка стала лучшей российской певицей

11:30

Церемония вручения авторитетной премии Европейские музыкальные награды MTV (MTV EMA) прошла 4 ноября в Севилье.

Пикантности торжеству прибавил тот факт, что украинскую певицу Maruv (Анна Корсун), отказавшуюся от поездки на «Евровидение 2019» из-за ограничений украинских чиновников, отметили на премии как лучшую российскую певицу. В номинации она обошла российских рэперов Face и Noize MC, группу Little Big.

Лучшей песней была названа Bad Guy Билли Айлиш, а сама певица признана лучшим дебютантом. В категории лучший исполнитель победил Шон Мендес. Американская кантри-певица Тейлор Свифт заработала награду за лучшее видео (клип на песню «ME!»). По информации Интерфакса, все трое победителей в главных номинациях премии европейского MTV отсутствовали на церемонии вручения наград.

Самой перспективной поп-певицей названа американка Холзи, награду за самую внушительную армию фанатов получила южнокорейская группа BTS, а лучшей рэп-исполнительницей объявлена Никки Минаж.

