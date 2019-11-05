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Отказавшаяся от «Евровидения» украинка стала лучшей российской певицей

11:30 5.11.2019
Отказавшаяся от «Евровидения» украинка стала лучшей российской певицей
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Церемония вручения авторитетной премии Европейские музыкальные награды MTV (MTV EMA) прошла 4 ноября в Севилье.

Пикантности торжеству прибавил тот факт, что украинскую певицу Maruv (Анна Корсун), отказавшуюся от поездки на «Евровидение 2019» из-за ограничений украинских чиновников, отметили на премии как лучшую российскую певицу. В номинации она обошла российских рэперов Face и Noize MC, группу Little Big.

Лучшей песней была названа Bad Guy Билли Айлиш, а сама певица признана лучшим дебютантом. В категории лучший исполнитель победил Шон Мендес. Американская кантри-певица Тейлор Свифт заработала награду за лучшее видео (клип на песню «ME!»). По информации Интерфакса, все трое победителей в главных номинациях премии европейского MTV отсутствовали на церемонии вручения наград.

Самой перспективной поп-певицей названа американка Холзи, награду за самую внушительную армию фанатов получила южнокорейская группа BTS, а лучшей рэп-исполнительницей объявлена Никки Минаж.
 

Темы: Евровидение, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
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05.11.2019, 13:12
Гость: Смешно

Скоро от хохлов все сбегут. :)
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