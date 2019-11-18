Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов за анализ песен Крида

17:52

Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, проводивших анализ творчества певца Егора Крида и признавших его музыку деструктивной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве отметили, что действие аттестатов об аккредитации специалистов, которые проводили экспертизу песен Крида, приостановлено на 120 дней. "Данная экспертиза не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции", - заметили в Роскомнадзоре.

Приказ подписан главой ведомства Александром Жаровым. Всего приостановлено действие аттестатов об аккредитации трех экспертов. По истечении указанного срока будет решаться вопрос об окончательном лишении аккредитации данных специалистов.

Как напомнили в Роскомнадзоре, на ведомство возлагаются полномочия по аккредитации экспертов , которые вправе проводить экспертизу информационной продукции на соответствие знаку возрастной маркировки. После аккредитации эксперт или экспертная организация на основании заключенного договора работает самостоятельно по заказам сторонних организаций. Работу специалистов оплачивает заказчик. Роскомнадзор обязан публиковать результаты проведенных экспертиз на своем официальном сайте.

Скандал вокруг творчества исполнителя Егора Крида разразился в октябре. На сайте Роскомнадзораж было опубликовано исследование музыки певца, согласно которому творчество музыканта деструктивно и причиняет вред детям.

Эксперты утверждали, в частности, что музыкант "является представителем антироссийской агрессивной субкультуры рэперов, которые несут антиценности сатанизма через музыку".

Вскоре текст экспертизы по творчеству Егора Крида без объяснений причин исчез с сайта Роскомнадзора.