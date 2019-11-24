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Наталья Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

18:49 24.11.2019
Наталья Поклонская. Фото с сайта 24smi.org
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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала скандал вокруг возобновления Софией Ротару гастролей в России. Она считает критику в адрес певицы неуместной, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.

"Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому. Гастроли украинских звёзд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений. И если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить", написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что россияне устали от гастролеров, которые приезжают в Россию за деньгами, а дома оскорбляют нашу страну. К таким артисткам он отнес Ротару, Вайкуле и Катамадзе.

А по мнению композитора и певца Юрия Лозы, Ротару привели сюда деньги. "Она съездила в тур по Украине, там надо было сказать одни слова, теперь надо вернуться в Россию и говорить другие слова. Каких принципов ждать от Ротару? Она народная артистка всех стран. Артист приезжает в Таллинн, говорит, что «Таллинн самый красивый город на свете», приезжает в Кострому – «Кострома самый красивый город на свете». Она же тоже артистка", - заявил Лоза.

 

 

Темы: Музыка
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Комментарии читателей
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24.11.2019, 22:39
Гость: Хммм

А они должны дать тебе отчёт о своих тратах? Спрашивай лучше у олигархов откуда у них деньги и на что они их тратят. Кстати, а что делают там эти самые "ваши" и почему их должна убить пуля, ведь Россия не сторона конфликта.
24.11.2019, 22:36
Гость: И правильно делает

Это безобразие в Донбассе давно пора заканчивать.
24.11.2019, 22:35
Гость: Давайте, давайте

" начнем "нормализацию" с прекращения убийства русских людей на Донбассе", причём не только русских, а людей любой национальности. Для этого отзовём всех отпускников-добровольцев на родину и не будем вмешиваться в дела Украины.Думаю, что "гражданская война" сразу же и прекратится.
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