Наталья Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

18:49

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала скандал вокруг возобновления Софией Ротару гастролей в России. Она считает критику в адрес певицы неуместной, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.

"Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому. Гастроли украинских звёзд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений. И если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить", написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что россияне устали от гастролеров, которые приезжают в Россию за деньгами, а дома оскорбляют нашу страну. К таким артисткам он отнес Ротару, Вайкуле и Катамадзе.

А по мнению композитора и певца Юрия Лозы, Ротару привели сюда деньги. "Она съездила в тур по Украине, там надо было сказать одни слова, теперь надо вернуться в Россию и говорить другие слова. Каких принципов ждать от Ротару? Она народная артистка всех стран. Артист приезжает в Таллинн, говорит, что «Таллинн самый красивый город на свете», приезжает в Кострому – «Кострома самый красивый город на свете». Она же тоже артистка", - заявил Лоза.