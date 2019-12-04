Вячеслав Бутусов переосмыслил Пушкина и Достоевского на очень ответственном концерте

Концерт Вячеслава Бутусова и его новой группы «Орден Славы» прошел в столичном «Крокус Сити Холле» 29 ноября

Третий год Вячеслав Бутусов гастролирует с новым составом музыкантов и со старыми песнями «Наутилуса Помпилиуса». Казалось бы, представление обещанного крестины образовавшейся группы и представление ее дебютного альбома затянулось. Но Вячеслав Геннадьевич, по всей видимости, решил действовать осторожно, поэтапно.

Уже известно, что группа называется «Орден Славы». Альбом «Аллилуия» выложен в интернете, но пока не обрёл своего физического воплощения на дисках. Так что на лотках продавцов в Крокусе сиротливо располагались майки с логотипом «Ордена Славы», а духовную пищу полагалось получать непосредственно в зрительном зале.

Выступление в Крокусе сам Бутусов определил в начале как «ответственное». Судя по специфике программы, которая действительно вышла уникальной, он был прав. Правда, у Бутусова на этот счёт имелись свои соображения - как это часто у него бывает, географического характера. В начале концерта он сообщил, что концерт в Москве для него «очень ответственный», потому что здесь собрались представители разных городов. Все они получили большой привет из Санкт Петербурга.

Исходя из содержания и бэкграунда исполняемых песен, приветы «Орденом Славы» также передавались из Свердловска («Эта музыка будет вечной»), Древнего Египта («Тутанхамон») и Парижа («Взгляд с экрана»), а уж видеоряд к «Последнему письму» вообще содержал ворох приветствий из кругосветного путешествия на бумажном кораблике.

Перед песней «Люди», адресованной Бутусовым «специально для вас», топонимика на время утратила свою власть над музыкантами, поскольку речь в ней шла об адской бездне, которая, так или иначе, объединяет всех особей рода человеческого. С этим посылом ощутимо контрастировала аранжировка в стиле диско. Зато видеоряд выражал идею песни вполне прямолинейно, представив из осколков средневековых гравюр людей с взаимозаменяемыми частями лица - и даже порою с элементами зооморфных образин.

В звучании «Ордена Славы» проявлялось намного больше индивидуальности, нежели раньше (неужели наконец-то обретенное имя повлияло мистическим образом?) Особо забористыми партиями мог похвастаться гитарист Руслан Гаджиев. Недаром в паре песен – «Прогулки по воде» и «На берегу безымянной реки» - он технично сыграл на акустической гитаре. Ещё пару песен Бутусов, заранее испросив на то разрешения в зале, исполнил из альбома «Аллилуя». Обе они были написаны по следам русской классики –«Я помню чудное мгновение», соответственно, по Пушкину, а «Идиот» - по Достоевскому.

Некоторой перекодировке подверглось «наутилосовское» наследие. Судя по видеоряду, «Бриллиантовые дороги» теперь в понимании Бутусова повествуют вовсе не о наркотиках, а о... Созвездиях. А в утра Полины он спел «и с теми и с другими одинаково трудно идти» (вместо «скучно идти»). Интересно будет поразмышлять над причинами таких метаморфоз... Равно, как и над тем, почему Бутусов включил в программу песни из всех своих периодов - сольные («Берег»), с «Deadушками» («Элизобарра-торр»), из проекта с БГ «Пятиугольный грех» («Гибралтар-Лабрадор»), из «Нау» (одни «Черные птицы» чего стоят!) и из «Ордена Славы» (обе хороши), но начисто проигнорировал творчество «Ю-Питера».

Фото предоставлено пресс-службой группы

