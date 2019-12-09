Автор первой диссертации о Летове назвала его песни лучшим антидепрессантом

09:45

Кандидат филологических наук Кристина Пауэр представила свою книгу «Структура художественного пространства в русской рок-поэзии: Александр Башлачёв, Егор Летов, Янка Дягилева» 7 декабря на книжной выставке «Non/fiction» в московском Гостином дворе.

Монография увидела свет в издательстве «Выргород». Главный редактор издательства Лев Наумов вспомнил на презентации о песне группы «Зоопарк» «Право на рок» и заметил, что герои книги уже доказали собственное право на рок, хотя бы потому, что в начале этого года Кристина Пауэр защитила в РУДН по их творчеству кандидатскую диссертацию, положенную в основу книги.

Рассказывая о своей книге, Кристина Пауэр коснулась специфики художественного пространства. По её словам, у Башлачева в песнях зачастую причудливо пересекаются сразу несколько пространств. Поскольку поэт очень любил Россию и русскую зиму, его художественный пейзаж можно рассматривать как будто сквозь диковинный морозный узор на окне.

Гости презентации спросили автора, как творчество героев ее книги (двое из которых, как известно, добровольно покинули этот мир) воздействует на её душевное состояние. Кристина Пауэр призналась, что в трудные минуты эти песни для неё служили лучшим антидепрессантом. Альбомы Дягилевой она воспринимала по-женски и, слушая её песни, забывала о собственных невзгодах, чувствуя, будто ей протягивают руку помощи.

Напомним, что защита кандидатской диссертации Кристины Пауэр «Структура художественного пространства в русской рок-поэзии: Александр Башлачев, Егор Летов, Янка Дягилева успешно состоялась в Российском университете дружбы народов 25 января. Это первое диссертационное исследование, предметно посвященное творческим вселенным лидера «Гражданской Обороны» Егора Летова и Янки Дягилевой.

