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О смерти солистки Roxette Мари Фредриксон не сообщали сутки

16:30 10.12.2019
О смерти солистки Roxette Мари Фредриксон не сообщали сутки
Roxette. Фото с офстраницы группы в Facebook

На 62-м году жизни скончалась вокалистка Roxette Мари Фредриксон.

Длительное время певица боролась с раком мозга, а о её кончине близкие не сообщали поклонникам и прессе на протяжении суток, сообщает портал «360 градусов». «С большой грустью мы вынуждены объявить о смерти одного из наших любимых артистов. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в своей квартире после продолжительной болезни», - сказано в заявлении Мари Димберг.

Последние дни певицы были омрачены борьбой с онкологией, которую ей диагностировали еще в 2002 году. Коллега Мари по группе - Пер Гессл сегодня благодарит её за всё, что удалось сделать вместе. «Люблю тебя и твою семью. Жизнь никогда не будет прежней», - отмечает музыкант.

После смерти исполнительницы ее супруг и двое взрослых детей заявили, что похороны пройдут только в присутствии самых близких людей.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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10.12.2019, 17:41
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