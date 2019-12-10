О смерти солистки Roxette Мари Фредриксон не сообщали сутки

16:30

На 62-м году жизни скончалась вокалистка Roxette Мари Фредриксон.

Длительное время певица боролась с раком мозга, а о её кончине близкие не сообщали поклонникам и прессе на протяжении суток, сообщает портал «360 градусов». «С большой грустью мы вынуждены объявить о смерти одного из наших любимых артистов. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в своей квартире после продолжительной болезни», - сказано в заявлении Мари Димберг.

Последние дни певицы были омрачены борьбой с онкологией, которую ей диагностировали еще в 2002 году. Коллега Мари по группе - Пер Гессл сегодня благодарит её за всё, что удалось сделать вместе. «Люблю тебя и твою семью. Жизнь никогда не будет прежней», - отмечает музыкант.

После смерти исполнительницы ее супруг и двое взрослых детей заявили, что похороны пройдут только в присутствии самых близких людей.