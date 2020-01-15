Александру Серову прострелили ногу в ходе драки в кафе

12:19

Исполнитель песен «Мадонна» и «Я люблю тебя до слез» Александр Серов рассказал, что ему прострелили ногу в ходе драки в кафе в Подмосковье.

Все началось с того, что Серов выпивал в заведении с приятелями, и между ними и гостями за соседним столом завязался конфликт, «Началась потасовка — вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, и он выстрелил мне в ногу», — рассказал «СтарХиту» артист.

Серев был оперативно доставлен в институт хирургии имени Вишневского, где ему извлекли пулю из ноги. «Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю», — пожаловался Серов.

Серов заверил, что находится под надзором врачей, а в полицию обращаться не думает: «Какой суд, о чем речь? Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала».

