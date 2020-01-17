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Михаил Мишустин оказался автором песен Григория Лепса

13:14 17.01.2020
Михаил Мишустин оказался автором песен Григория Лепса
Григорий Лепс © KM.RU, Наталья Ступникова
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Журналисты выявили причастность  премьер-министра РФ Михаила Мишусина к созданию музыки песен «Настоящая женщина» и «Зола» из репертуара Григория Лепса.

Политик фигурирует в базе РАО как автор музыки этих песен, где к тому же наблюдается полное совпадение с его датой рождения, сообщает издание «Ведомости». Также в поздравлении Германа Грефа в адрес Михаила Мишустина в 2012 году мелькала информация о музыкальных дарованиях последнего и его умении играть на рояле. Кроме того, Мишустин любит сочинять часушки и эпиграммы.

Куртуазный маньерист Александр Вулых, написавший текст песни «Зола» для Григория Лепса, подтвердил РБК, что автором музыки к композиции выступил тогда еще кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин. Поэт также подтвердил сообщение о том, что Мишустин написал музыку к песне Лепса «Настоящая женщина». Он объяснил, что для чиновника сочинение музыки — хобби, которое тот не афиширует. По его словам, Мишустин также «очень прилично играет на фортепиано, иногда музицирует в компании друзей».

Видимо, в силу того, что Мишустин не афиширует свои музыкальные таланты, его причастность к созданию песен отрицает Григорий Лепс. «Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку», — заявил исполнитель.

«Настоящая женщина» вышла на пластинке Лепса «Пенсне» в 2011-м, «Зола» — на альбоме «Апгрейд» в 2016-м.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Правительство России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.01.2020, 00:17
Гость: Макар

Началась свистопляска... восхваление, умиление, восхищение...
18.01.2020, 00:15
Гость: Макар

Совсем с ума сошли?
17.01.2020, 17:14
Гость: Даешь Лепса

в министры культуры!
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