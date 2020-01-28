Солистка «Лакмуса» прослезилась и станцевала «Цыганочку»

Презентация нового альбома группы «Лакмус» «Пиксели» прошла в клубе «16 Тонн» 23 января

Ирина Акимцева. Фото Александры Овчеренко из официальной группы ВКонтакте

Подготовка пластинки похожа на захватывающую эпопею. Деньги на нее собрали посредством краудфандинга еще в 2017-м. Выход диска был анонсирован весной 2019-го – и всё, вроде как - вновь затишье. Так что по отношению к презентации больше всего подходило слово «внезапно».

Впрочем, этот концерт явно не стал неожиданностью для членов фан-клуба «Лакмуса». Уже за час до концерта у входа в зал дисциплинированно толпилось около тридцати девушек. Некоторые из них, как выяснилось из диалогов, оказались в «Тоннах» впервые. У каждой из фанаток на голове красовались бумажные нотки, надетые наподобие кокошника. Все это было затеяно ради песни «Семь нот», с которой музыканты и начали концерт. Выбор был очевиден, так как первая строчка состояла из слов «привет, привет».

Раскачивались «Лакмусы» неторопливо. Песни из нового альбома в первой половине концерта соседствовали с заглавной вещью предыдущей пластинки «Наблюдайте за звездами». Все они, как заметила вокалистка Ирина Акимцева, были выдержаны в среднем темпе, поэтому в ожидании более драйвового материала она попросила зрителей скоротать время в баре за крепким чаем.

Меры предосторожности отказались излишни, потому что под «Дыши» приплясывали даже официанты. Заглавная песня альбома «Пиксель» брала за душу не только трогательным текстом, но и продуманным видеоартом, где светильники-пиксели образовывали сердце – совсем, как на обложке диска! «Свобода» инициировала не только оживление в зале, но и одобрительный комментарий Акимцевой: «Я так же реагировала, когда Макс сделал к ней аранжировку – аж прослезилась!»

Во второй половине концерта «Лакмус», как и обещала Ирина, как следует разогнался. Помог ему в этом альбом «Точка необратимости», из которого музыканты сыграли добрую половину песен. Под «Прощаюсь» Акимцева даже, поводя плечами, станцевала цыганочку – не зря же в тексте, были слова «хоть на край земли, хоть за край», знакомые всем нам еще по романсу «Мохнатый шмель».

«Лейла» из первого альбома «Лакмуса» «Баттерфляй» особенно пришлась по душе поклонникам из Татарстана, заверивших музыкантов, что их там очень любят. Растроганная Акимцева пообещала встречаться чаще.

Выражение «Надо чаще встречаться» стало уже постоянным лозунгом для выступлений «Лакмуса». Но, слава Богу, музыканты постоянно сокращают разрывы между ними. Если перед презентацией предыдущего альбома «Наблюдайте за звездами» перерыв составил шесть лет, то теперь ровно четыре года.