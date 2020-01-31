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В Киеве собираются поставить рок-оперу о штурме Москвы

12:27 31.01.2020
В Киеве собираются поставить рок-оперу о штурме Москвы
Лариса Ницой. Фото с Фейсбука
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Детская писательница из Украины Лариса Ницой написала рок-оперу «Сагайдачный. Штурм Москвы».

Идея постановки принадлежит самой Ницой, а змысел она воплотила совместно с мужем - историком Андреем Ницоем, сообщает Lenta.Ru. Писательница не рассказала, каким историческим событиям будет посвящен спектакль. Речь может идти о московском походе армии Речи Посполитой во главе с Владиславом Вазой и литовским гетманом Яном Каролем Ходкевичем в 1618 году. В осаде Москвы тогда принимали участие запорожские казаки под командованием гетмана Петра Сагайдачного.

Премьера рок-оперы должна состояться осенью 2020-го в Киеве.

Недавно Ницой выступила с одобрением инициативы украинских властей почтить память преступников Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского. В августе 2018-го Ницой предрекла Украине уничтожение. По ее мнению, стране грозит исчезновение из-за того, что местные жители равнодушны к истории своего государства и выдающимся согражданам. «Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», — написала Ницой.
 

Темы: Русофобия, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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31.01.2020, 16:32
Гость: гнус

"Ни-цой",явно последствия "корона вируса" с бандеровским акцентом.
31.01.2020, 16:31
Гость: Пейсы прибери.И не стравливай славян,вечная жи-2

Ну и что.Москва стояла и стоять будет,а Фарионы,Ницои так будут скитаться по-Миру,тлетворно изрыгая испорожнения на коренные народы Земли.Правослвный славянин или славянка никогда не извратит историю Руси.Что-то в Самборе не ставят памятник Сагайдачному за резню славян в союзе с Речью Посполитой.Кульчицы -Родина Сагайдачного, так и хиреет без дружбы с Россией.
31.01.2020, 16:13
Гость: ыыкпуе

Вы правы!!!
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