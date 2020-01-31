В Киеве собираются поставить рок-оперу о штурме Москвы

12:27

Детская писательница из Украины Лариса Ницой написала рок-оперу «Сагайдачный. Штурм Москвы».

Идея постановки принадлежит самой Ницой, а змысел она воплотила совместно с мужем - историком Андреем Ницоем, сообщает Lenta.Ru. Писательница не рассказала, каким историческим событиям будет посвящен спектакль. Речь может идти о московском походе армии Речи Посполитой во главе с Владиславом Вазой и литовским гетманом Яном Каролем Ходкевичем в 1618 году. В осаде Москвы тогда принимали участие запорожские казаки под командованием гетмана Петра Сагайдачного.

Премьера рок-оперы должна состояться осенью 2020-го в Киеве.

Недавно Ницой выступила с одобрением инициативы украинских властей почтить память преступников Симона Петлюры и Юзефа Пилсудского. В августе 2018-го Ницой предрекла Украине уничтожение. По ее мнению, стране грозит исчезновение из-за того, что местные жители равнодушны к истории своего государства и выдающимся согражданам. «Украина когда-то исчезнет так, как исчезает уже сегодня. Постепенно и незаметно. Она исчезнет так, как тает на поляне куча снега», — написала Ницой.

