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СБУ запретила Валерию Сюткину въезд на Украину

16:02 31.01.2020
СБУ запретила Валерию Сюткину въезд на Украину
Валерий Сюткин © KM.RU
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СБУ запретила въезд на Украину Валерию Сюткину, поставив ему в вину высказывания о целесообразности воссоединения Крыма с Россией.

Ранее депутаты Верховной рады Украины обратились в Службу безопасности с просьбой запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину, сообщает РИА Новости. Концерт Сюткина должен был состояться 27 апреля во дворце «Украина», Серов же собирался выступить в Киеве 23 марта.

Валерий Сюткин отнесся к решению украинских «безопасников» философски. «Я и не собирался въезжать. Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что сделать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит. Нам, к счастью, есть где работать. Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили — и всего им доброго», — сказал RT Сюткин.

В числе артистов, попавших в список персон нон грата на Украине Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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