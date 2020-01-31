СБУ запретила Валерию Сюткину въезд на Украину

16:02

СБУ запретила въезд на Украину Валерию Сюткину, поставив ему в вину высказывания о целесообразности воссоединения Крыма с Россией.

Ранее депутаты Верховной рады Украины обратились в Службу безопасности с просьбой запретить въезд в страну российским певцам Александру Серову и Валерию Сюткину, сообщает РИА Новости. Концерт Сюткина должен был состояться 27 апреля во дворце «Украина», Серов же собирался выступить в Киеве 23 марта.

Валерий Сюткин отнесся к решению украинских «безопасников» философски. «Я и не собирался въезжать. Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что сделать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит. Нам, к счастью, есть где работать. Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили — и всего им доброго», — сказал RT Сюткин.

В числе артистов, попавших в список персон нон грата на Украине Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.

