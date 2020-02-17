Бард Ольга Никитина: «Любой мир для меня лучше войны»

Лейтмотивы альбомов замечательного барда Ольги Никитиной – любовь встреча, сострадание

В ее новом альбоме «Ради любви» эти чувства проходят проверку вечностью, становятся незыблемыми. Как ей удалось достичь такого эффекта, Ольга Никитина с удовольствием поделилась с нашим порталом.

- Секрет прост: не думать о достижении эффекта, а просто писать искренне, от сердца и с состраданием к людям. Немаловажно писать о том, что пережито, не прячась за образ лирической героини. Слушателей не обманешь.

KM.RU: Среди всеобщей индифферентности и уныния вам удается утешать людей, вселять в них чувство надежды. Как ограждаете себя от тотального негатива?

- Безразличие и уныние – скверный диагноз. У всех бывают нелегкие времена, когда требуется поддержка, сочувствие. Для того, чтобы утешать и поддерживать, самому неплохо быть спокойным, уравновешенным, заниматься любимым делом.

Как я ограждаю себя от негатива? Не смотрю плохие фильмы, не слушаю инородную для меня музыку, стараюсь избегать конфликтов… Короче, не воевать! Любой мир для меня лучше войны. Негатив порождает еще больший негатив. Так что главное – не размножать его. Глядишь – и светлее будет внутри и вокруг.

KM.RU: Ваши песни это не только высокопробное музыкальное творчество, но и миссионерство. Как вы пришли к Богу? И на каком этапе поняли, что можете говорить о любви к Нему простыми, но убедительными словами?

- Миссионерство – как-то очень громко сказано. Я просто живу. К вере я пришла, как и многие, путем ошибок и исканий. Мне повезло, что искра веры была во мне с детства. С искрой легче было в пути.

В какой-то момент вера начинает объяснять многие вопросы и помогает обрести внутренний покой, точку опоры. Наверно, люди чувствуют это и верят тебе, твоей точке опоры. А проявляться это может и в песнях, и в стихах, и в любых добрых делах. По счастью, мне довелось понять это довольно рано, но говорить вслух, публиковаться пришлось много позже, когда набралось достаточно жизненного опыта.

KM.RU: У многих истинно верующих творческих людей рано или поздно возникают сомнения: а не стоит ли мне оставить всё это? Не было ли у вас подобного искушения и, если было, как оно преодолевалось?

- Денис, вы такие серьезные вопросы задаёте…

Конечно, бывали сомнения, и не раз. Не в том, сочинять ли стихи и песни – они сочиняются вне всяких сомнений. А сомнение в том, издавать ли книги, альбомы песен.

Как только начинается терзание, сразу появляется кто-то и воодушевленно рассказывает очередную удивительную историю, связанную с каким-либо моим стихотворением или песней. От человеческой благодарности сомнения сходят на «нет» и снова пишется, и хочется нести свое сочинительство в люди.

Есть еще один момент. Написанное «в стол», для себя, не требует шлифовки, необходимой для будущего тиражирования. Почувствовав однажды радость от процесса созидания, снова хочется поймать это состояние.

KM.RU: Наверняка силы для жизни и вдохновение для творчества дают вам паломничества – недаром же одна из песен альбома «Ради любви» называется «Валаам». Можете, рассказать об этих поездках и написанных под их впечатлением песен?

- Путешествия, безусловно, помогают, расширяют горизонты, особенно поездки по святым местам. Их нередко называют местами силы. Они и впрямь укрепляют, дают силу, светлую радость в душе. Отовсюду я привожу новые стихи и песни. Например, в Шотландии я написала песню «Белый вереск». Песня о Валааме родилась после одной из поездок на архипелаг. Мне посчастливилось побывать там несколько раз и даже выступить на Валааме с концертом.

Больше всего я люблю бывать в малонаселенных местах, где уцелела природа и где хорошо дышится. И пишется.

KM.RU: Из поездок вы нередко привозите трофеи. По какому принципу их выбираете? Имеют ли эти артефакты какой-то символический смысл?

- Я привожу из всех поездок камешки, найденные просто на дороге, какие-то веточки, орешки... Но главные мои трофеи - колокольчики. Выбираю те, что будут напоминать мне именно об этом месте. Меня вдохновляет идея собирать звоны отовсюду. Набралась уже внушительная коллекция.

KM.RU: Одна из ваших песен называется «Оля-ля», и в ней вы пытаетесь проникнуть в значение своего имени посредством музыкальной терминологии. Верите ли вы в мистическую суть своего имени, заданное им предназначение?

- «Оля-ля» – шутливая песенка о счастливых муках творчества, от зарождения слов и мелодии до первого прослушивания.

Мне всегда нравилось мое имя – музыкальное, овеянное легендами и значимостью Святой княгини Ольги в истории. Я верю в то, что наши святые помогают нам. До предназначения такой мощной личности, как княгиня Ольга, вряд ли кому дотянуться, но определенные черты характера у меня проявлены - сила воли = сила Оли.

KM.RU: Некоторые ваши песни имеют весьма неожиданный финал – например, «14 лет». Как она писалась?

- Это песня о нашей планете, возраст которой до сих пор обсуждается учеными. Но я выбрала число 14, чтобы образ девочки-планеты в какой-то степени помог нам беречь и любить Землю как живое существо.

KM.RU: У вас потрясающий цикл альбомов на стихи поэтов Серебряного века. Есть мнение (с которым я категорически не согласен), что стихи классиков не нужно перекладывать на музыку – дескать, музыка там уже заложена и вмешательство извне только всё напортит. Что можете на это возразить?

- Верно, музыка уже заложена в стихах, но не все её слышат. Сочинять песни на стихи известных поэтов - большая ответственность, и есть риск встретить неприятие музыкальной версии. Такие случаи не единичны. В этой связи мне придает уверенность мнение профессионалов и одобрение многих слушателей. На моих творческих вечерах меня часто просят исполнить песни на стихи Ахматовой, Цветаевой, Бунина, Пастернака, Бальмонта, Гумилева, Ходасевича, Мандельштама…

KM.RU: Как быть, когда при придумывании музыки на стихи поэтов, возникает сопротивление материала? Например, вы сами признавались, что было трудно писать музыку на «замогильные» стихи Ахматовой. Как решали эту проблему?

- Как правило, я сочиняю песни на стихи, которые мне близки и понятны, которые сразу поются. Вымучивание мелодии к хорошему никогда не приводит. Что касается Анны Ахматовой, я долго избегала писать песни на ее стихи из-за некого удручающего, депрессивно- настроя многих ее строк. Мне в ту пору самой приходилось с большим трудом выходить в жизни на позитив. И вообще, я люблю светлые, жизнеутверждающие песни. Но строки Ахматовой очень музыкальны и притягательны, и я нашла несколько созвучных мне красивых стихотворений для ахматовского альбома «Заветная черта».

KM.RU: Не доводилось ли вам слышать мнения наследников тех поэтов, стихи которых вы использовали в своих песнях.

- В Шуе я исполняла песни на стихи Константина Бальмонта (у меня два альбома на его стихи). Наследники Бальмонта, организаторы фестиваля, хорошо отзывались о моих песнях и вручили мне диплом фестиваля за популяризацию творчества Бальмонта.

В елецком музее Бунина мне довелось петь песни на бунинские стихи перед земляками Бунина, знатоками его поэзии, что было очень волнительно и почетно.

Мне вообще очень нравится выступать в литературных музеях, библиотеках - там очень доброжелательная атмосфера, интеллигентная публика.

KM.RU: 18 февраля у вас будет творческий вечер. Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее.

- В Культурном центре «Вдохновение» (Ясенево, Москва) давно работает литературно-музыкальная гостиная, собирающая любителей поэзии и авторской песни. На очередном творческом вечере я планирую представить слушателям свой последний альбом “Ради любви”. Стихи почитаю. Песни на стихи поэтов Серебряного века не забуду спеть, конечно. Исполню также некоторые свои старые песни и романсы. Впервые со мной выступит аккомпаниатор –гитарист Константин Ковачев (известный по многолетнему сотрудничеству с Дмитрием Ревякиным в рамках группы «Калинов Мост» - прим.ред.).

Жаль, что не успел выйти из печати мой новый сборник стихов «Особенное счастье» (издательство «Стихи»). Ну, что ж, будет повод собраться еще.

Приглашаю всех 18 февраля. Начало в 17:00.

Адрес: Москва, Ясенево, Литовский бульвар, дом 7.

Вход бесплатный!

Фото из архива автора