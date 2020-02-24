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Пригожин призвал Россию брать пример с украинских участников «Евровидения»

14:27 24.02.2020
Пригожин призвал Россию брать пример с украинских участников «Евровидения»
Пригожин © KM.RU
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Украина определилась с участником «Евровидения-2020».

В Нидерланды на конкурс поедет группа Go-A, которая победила в финале национального отбора, набрав 12 баллов из дюжины возможных. Команда собирается исполнить на конкурсе песню на украинском языке.

Муж и продюсер Валерии Иосиф Пригожин прокомментировал результаты украинского отбора на международный песенный конкурс «Евровидение», сообщает Lenta.ru. По его мнению, российский участник конкурса должен последовать примеру украинского коллектива Go-A и исполнить песню на родном языке.

Продюсер отметил, что украинский язык — очень красивый, и у него нет придирок с точки зрения языка. Пригожин назвал решение украинских исполнителей выступать на «Евровидение» с песнями на родном языке правильным.

Он также предположил, что такая песня, как «Мама Люба» группы Serebro— пример композиции с какой можно было бы спокойно идти на «Евровидение», и она «разорвала бы всех».
 

Темы: Евровидение, Конкурсы и фестивали, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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