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Группа Little Big представит Россию на «Евровидении»

09:01 3.03.2020
Группа Little Big представит России на «Евровидении»
Фото Okras с сайта ru.wikipedia.org
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«Первый канал» официально объявил о том, что Россию на «Евровидении» в 2020 году представит группа Little Big.

Об этом был объявлено накануне в конце выпуска программы «Время». Little Big – команда из Санкт-Петербурга, играет в стиле рейв. Образована в 2013 году после того, как в интернете неожиданно выстрелил их клип, снятый в качестве хохмы на 1 апреля. Музыкантам предложили выступить на разогреве у группы из ЮАР Die Antwoord, и за месяц они, не имея репертуара, написали ради этого 6 песен. Сейчас в активе группы 4 альбома.

В коротком интервью первого канала вокалист Little Big Илья Прусикин заявил, что песня, написанная ими для «Евровидения», будет весёлой. Конкурсный номер будет представлен в ближайшие дни.

Ранее разные источники заявляли, что на «Евровидение-2020» от России в мае в Нидерланды поедет Александр Панайотов. Изначально информация исходила от Игоря Крутого. Сам певец до последнего заявлял о том, что ничего не знает об этом.

Темы: Евровидение, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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