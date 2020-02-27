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На «Евровидение» от России поедет певец с украинскими корнями

13:07 27.02.2020
На «Евровидение» от России поедет Александр Панайотов
Александр Панайотов © KM.RU
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Россию на «Евровидении» представит уроженец Запорожья Александр Панайотов.

Таким образом, подтвердились давние слухи, что нашу страну на песенном конкурсе представит в Нидерландах в 2020-м именно он, сообщает Starhit. Впервые о том, что 35-летний Панайотов может выступить на «Евровидении», заявил в начале февраля продюсер Игорь Крутой. По его словам, решение об этом Первый канал уже принял, подчеркнув, что уверен в этом «процентов на 90».

Певец Григорий Лепс, продюсирующий Панайотова, тогда заявил, что точной информации об участии его подопечного в музыкальном соревновании нет. В начале февраля портал Super обнародовал список претендентов на участие в «Евровидении», среди которых оказались группа Little Big и певица Полина Гагарина.

«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме. Финал конкурса запланирован на 16 мая.
 

Темы: Евровидение, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 17:08
Гость: Егор

Нельзя ли подробнее: кто его обследовал по поводу корней и откуда они у него растут?
27.02.2020, 16:51
Гость: евразиец

А президента с украинскими корнями нам Нострадамус предсказывал.
27.02.2020, 16:50
Гость: евразиец

Отрицательно отношусь к Геевидению. Но лучше Панайотов,чем пенсионерки из группы "Фабрика".
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