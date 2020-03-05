Шнуров высмеял предложение Димитрия Смирнова готовить девочек в мамы

13:20

Создатель распущенной группировки «Ленинград» продолжил атаку на РПЦ, высмеяв в стихах очередное заявление протоиерея Димитрия Смирнова.

Сменявший недавно музыку на политику певец среагировал на заявление батюшки «не отдавать девочек в школу и готовить в мамы» и разместил в Инстаграме стихотворный ответ на это предложение.

Шла неспешная беседа,

Как всегда, до кучи,

Православный непоседа,

Чучу отчебучил.

Снова дал поп-замполит!

Плюнул недалече, -

Девкам в школе, — говорит,

Делать нонче неча.

Пусть готовятся уже

К родам и до гроба.

Бабы будут замужем,

Ни к чему учёба!

Точку зрения свою,

Я не приукрашу.

Молоко пускай дают!

Для детей и в кашу!

Это не первая атака Шнурова на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи Димитрия Смирнова. Сначала Шннурову не понравилось сравнение протоиереем гражданских жен с проститутками священник заявил, что девочкам не нужно даже школьное образование. В эфире радио «Радонеж» Димитрий Смирнов привел пример одной женщины-прихожанки, которая одну из дочерей не отдала в школу и оставила помогать ей с меньшим ребенком. Священнослужитель считает, что «важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет».

Смирнов добавил, что в школе девочки могут научиться лишь «зависти, обзыванию, скверным словам, хамству». Родители могут дать лучшее воспитание, чем школа, отметил священник, заключив, что «это будет уже готовая мама, все будет уметь».

