Шнуров высмеял предложение Димитрия Смирнова готовить девочек в мамы
Создатель распущенной группировки «Ленинград» продолжил атаку на РПЦ, высмеяв в стихах очередное заявление протоиерея Димитрия Смирнова.
Сменявший недавно музыку на политику певец среагировал на заявление батюшки «не отдавать девочек в школу и готовить в мамы» и разместил в Инстаграме стихотворный ответ на это предложение.
Шла неспешная беседа,
Как всегда, до кучи,
Православный непоседа,
Чучу отчебучил.
Снова дал поп-замполит!
Плюнул недалече, -
Девкам в школе, — говорит,
Делать нонче неча.
Пусть готовятся уже
К родам и до гроба.
Бабы будут замужем,
Ни к чему учёба!
Точку зрения свою,
Я не приукрашу.
Молоко пускай дают!
Для детей и в кашу!
Это не первая атака Шнурова на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи Димитрия Смирнова. Сначала Шннурову не понравилось сравнение протоиереем гражданских жен с проститутками священник заявил, что девочкам не нужно даже школьное образование. В эфире радио «Радонеж» Димитрий Смирнов привел пример одной женщины-прихожанки, которая одну из дочерей не отдала в школу и оставила помогать ей с меньшим ребенком. Священнослужитель считает, что «важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет».
Смирнов добавил, что в школе девочки могут научиться лишь «зависти, обзыванию, скверным словам, хамству». Родители могут дать лучшее воспитание, чем школа, отметил священник, заключив, что «это будет уже готовая мама, все будет уметь».