Протоиерей Смирнов заявил о ненужности начального образования для девочек

17:53

Протоиерей Дмитрий Смирнов, ранее назвавший женщин, состоящих в гражданском браке, «бесплатными проститутками», заявил, что девушкам не нужно ходить в школу, а вместо этого им лучше готовиться стать будущими мамами.

В частности, Смирнов считает, что 7-летнюю девочку важнее научиться обходиться с ребенком, чем дать ей начальное образование.

Об этом он заявил в интервью изданию «Радонеж», отвечая на вопрос, кто может помочь родителям воспитывать детей, если нет старших родственников.

«Так их надо родить! (помощников - прим.ред.) Тогда они будут. У нас в приходе одна мама. Девочку младшую, одну из, не отдала в школу, потому что она считает, что девочка будет ей помогать с малышом, которого она родила. Это же важнее - семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Всё будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни», - сказал Смирнов.