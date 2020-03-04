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Протоиерей Смирнов заявил о ненужности начального образования для девочек

17:53 4.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
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Протоиерей Дмитрий Смирнов, ранее назвавший женщин, состоящих в гражданском браке, «бесплатными проститутками», заявил, что девушкам не нужно ходить в школу, а вместо этого им лучше готовиться стать будущими мамами.

В частности, Смирнов считает, что 7-летнюю девочку важнее научиться обходиться с ребенком, чем дать ей начальное образование.

Об этом он заявил в интервью изданию «Радонеж», отвечая на вопрос, кто может помочь родителям воспитывать детей, если нет старших родственников.

«Так их надо родить! (помощников - прим.ред.) Тогда они будут. У нас в приходе одна мама. Девочку младшую, одну из, не отдала в школу, потому что она считает, что девочка будет ей помогать с малышом, которого она родила. Это же важнее - семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Всё будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни», - сказал Смирнов.

Темы: Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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05.03.2020, 00:40
Гость: Олег

Он не прав. Куда потом женщине без образования, когда она вырастет из девочки? На панель или в поломойки разве что. А если по другому, то муж потом при ссорах или конфликтах будет попрекать ее отсутствием образования.
05.03.2020, 00:10
Гость: vladalex

В последнее время зазвездившиеся представители церкви начали нести пургу, что странно слышать от тех, кто призван учить народ правильной жизни. Вероятно, это - отражение кризиса, который переживает РПЦ. Кризиса интеллекта.
04.03.2020, 23:59
Гость: С обидой на все мирское Почему протоиерей Димитрий Смирнов

Димитрий Смирнов — действующий церковный чиновник: глава патриаршей комиссии по вопросам семьи

и настоятель сразу семи (!) весьма процветающих московских храмов.
Его высказывания — по крайней мере, на «профильную» тему семейных ценностей и воспитания детей — воспринимаются как официальная позиция РПЦ, поскольку произносит их не рядовой приходской батюшка или даже авторитетный духовник, а глава специально созданного для этой сферы церковного ведомства. Тем более, ни патриарх Кирилл — непосредственный начальник Смирнова, — ни другие высокопоставленные представители патриархии никогда о. Димитрия не опровергали и не одергивали. Лишь ответственный за информационную политику РПЦ Владимир Легойда пару раз пытался неловко оправдываться ..
Смирновская риторика — это облеченная в форму «ревности о традиционных православных ценностях» демонстрация чувства триумфализма и безнаказанности некоей новой «касты неприкасаемых». Развращенное привилегиями и госсподдержкой, востребованное кремлевской пропагандой, руководство РПЦ считает, что в неосословном российском обществе оно находится в том же поле безнаказанности, что и спецслужбы или сам президент. Он ведь тоже иногда говорит довольно странные вещи, но вряд ли в РФ (да и в мире) найдется институт, способный привлечь его в ответственности.

Протоиерей Смирнов уверен, что его некому осадить, поэтому в самой резкой и неполиткорректной форме можно говорить все, что он думает;
НГ № 18 от 19 февраля 2020

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