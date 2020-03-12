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Шнуров откликнулся ненормативными стихами на поправки о Путине

12:30 12.03.2020
Шнуров откликнулся ненормативными стихами на поправки о Путине
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов
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Создатель группировки «Ленинград» и политик Сергей Шнуров среагировал ненормативным стихотворением на поправки в конституцию относительно сроков Владимира Путина.

В стихах из Инстаграма пересмешник изобразил картину после переизбрания Путина президентом страны.

Путин слегка конституцию правил,
Будто боев насмотревшись без правил,
Раз, левый сбоку, потом правой хук,
Чтоб избиратель выбрал без мук.
Спасибо, Путин, — крикнет стократ
В нокдаун отправленный электорат!
Ты наш начальник, ты наш куратор —
Вождь мирового электората.

Певец упомянул отмену ограничений президентских сроков Путина и его спортивные увлечения, а также избирательные комиссии России.

Выбрать тебя еще раз, для нас честь,
Чтоб твоих сроков было не счесть.
Наше доверие ты отоваришь,
Правь нами вечно, спортивный товарищ.
Будь нашим тренером и игроком!
Бог плебисцита! Виват Избирком!

Ниже Шнуров живописал, как будет проходить инаугурация президента и о чем будет его речь к избирателям.

Выйдет он к людям в хрущебье лачуг
Наш альфа-мачо, — «Я вам заплачу,
Завтраком теплым шкодникам вашим.
Вы все болтаетесь, а мы все пашем.
Есть зубочистка? Застряла икра.
Я на галерах, короче, как раб,
Думал о вас все, ответственный ибо.
А за доверие, **** [что же], спасибо.
Ну все, пора мне работать, пока».
Плюнув сквозь зубы, умчался в закат.
Люди, опешив сперва от момента,
Сделали бурные аплодисменты.
 

Темы: Конституция РФ, Президентские выборы в России, Президентские выборы в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.03.2020, 13:20
Гость: stalker

Молодец Шнуров. "Плюнув сквозь зубы, умчался в закат. Люди, опешив сперва от момента, сделали бурные аплодисменты". Так и будет. Электорат (про народ говорить не хочется, т.к. для власти мы все электорат) пойдет и послушно и бездумно отдаст свой голос в пользу этих поправок.
Чтобы этот "Бог пребисцита" еще 12 лет на шее у нас сидел со товарищи, время от времени одаривая электорат очередными мизерными подачками.
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