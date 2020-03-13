Группа Little Big представила клип на песню для «Евровидения» от России

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Группа Little Big обнародовала 12 марта в эфире «Вечернего Урганта» новую песню «Uno», с которой отправится на «Евровидение» от России в мае 2020 года.

Прежде чем представить новинку, участники коллектива весь день интриговали рассказами о ней. «Это рок-диско, метал-диско», — туманно комментировал вокалист группы Илья Прусикин. Ранее он заявлял, что песня будет «веселой, с бразильским оттенком».

В клипе певцы и танцоры под кукольные вокальные партии показывают смешные хореографические движения. При этом часть персонажей одета в духе 70-х, а толстый приземистый человек восточного вида пародирует этнические танцы.

Ранее музыканты сообщили, что выступят на «Евровидении» в расширенном составе - вшестером. Исходя из жеребьевки, они примут участие в первой части первого полуфинала «Евровидения» 12 мая в Роттердаме.

«Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом – «Откройся» (Open Up).

