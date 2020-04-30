Вероника Булычева «Of the Ural» (максисингл)

Исполнитель: Вероника Булычева, Название: «Of the Ural», Стиль: фолк-электропоп, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Русский фолк — если только это не разлюли-малина и не не мощная фигура, типа Пелагеи — не очень востребован в России, как бы ни прискорбно это было осознавать. Экспериментаторы в этом направлении вынуждены искать себя на Западе. Такова и Вероника Булычева, выросшая в Удмуртии, но ныне живущая и работающая во Франции.

Трехпесенный сингл «Of the Ural» доказывает, что русская корневая музыка может быть быть вполне органично вписана в новомодную поп-продукцию. Правда, первый трек «В деревне» все-таки выдержан несколько в ином духе. Атмосферный текст о преимуществах пасторальной жизни почти полностью растворен в психоделической электронике, напоминая об исканиях команды Moscow Groove Institute. Ворчание ведьм, шорохи болотных кикимор точно переданы музыкальными средствами.

Песня «Дурью маюсь» вполне оправдывает свое название. «И опять я дурью маюсь, и опять понять пытаюсь, что за хрень в душе моей», — лениво поет Булычева под цыганский микс. Выдвинутые на передний план переборы тоскующей по настоящему чувству балалайки уравновешены электронным битом. Треш-эстетика этого жестокого романса могла бы прийтись по душе, например, Сергею Шнурову.

А вот «Утро мая» — типичный поп-хит в духе «Блестящих», приправленный фолковыми пряностями. Текст вновь хочется цитировать: «Утро мая, поцелуй мое лицо, я простая, как под небом деревцо». Привязывается намертво, но, тем не менее, рекомендуется всем, кто хочет быть ближе к корням, но страдает несварением от формата провинциальных радиостанций.

