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Юрий Лоза выделил украинцев в онлайн-финале «Евровидения»

20:41 17.05.2020
Юрий Лоза выделил украинцев в онлайн-финале «Евровидения»

Из-за пандемии коронавируса «Евровидение» в этом году прошло в режиме онлайн с дистанционными выступлениями всех участников.

Финал конкурса Europe Shine a Light («Европа изливает свет») 16 мая длился два часа, а каждому участнику отводилось всего по 20 секунд. Российского музыканта Юрию Лозу вполне удовлетворил такой формат, ведь, как написал певец в Фейсбуке, песни все равно у всех однотипные и стандартные.

Из всех участников артист выделил представителей тех стран, которые пели на своем родном языке — Сербия, Хорватия, Словения, Белоруссия, Италия, Франция, Испания, Португалия. Особенно в этом ряду Лоза выделил песню Украины, которая, несмотря на свое стремление к евроинтеграции, резонно решила, что у каждой страны найдется свой переводчик.

Похвалив и голландцев, которые на правах хозяев исполнили хит на своем языке, исполнитель «Плота» подытожил, что британцы с инициативной спеть со всеми участниками в финале песню на английском показали, кто в доме хозяин, чтобы остальные страны не мнили о себе лишнего.

Напомним, что участники от России Little Big представили специальную версию своего хита «Uno». В следующем году «Евровидение» пройдет в Роттердаме с теми же самыми песнями.  

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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