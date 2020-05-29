Группа «Би-2» эффектно вышла из дома с «Депрессией»

12:20

«Би-2» выпустили новую песню «Депрессия» и клип на нее.

Вкупе с самим хит-синглом на основных цифровых площадках выложен ЕР, куда попал новый трек, его караоке-версия плюс ремиксы от лидера Tesla Boy Антона Севидова, продюсерского проекта Шуры Би-2 «Куртки Кобейна», а также мультиинструменталиста, композитора и продюсера из Нью-Йорка Эллиота Мосса.

Текст и музыка к новому синглу сочинялись еще в сентябре 2019 года, однако рефрен «Депрессии» «выйдем из дома из безнадёжной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело», а также время премьеры трека оказались более чем актуальны для нынешнего момента, постепенной отмены самоизоляции.

Клип снял Макс Шишкин, также работавший над роликом «Би-2» «Пекло», который вышел в начале 2020-го. Для нового проекта перед режиссёром была поставлена непростая задача: в текущих условиях предложить идею и реализовать ее. «Изначально мы планировали снимать другой клип – танцевальный с труппой из всемирно известного Нидерландского танцевального театра (NDT) и танцором, хореографом Лука Тессарини, но пандемия спутала все наши планы. Мы придумали первый в истории настоящий клип, снятый в полной самоизоляции, то есть снимали всех музыкантов отдельно», - рассказал Шура Би-2.

«Депрессия» должна выйти на физических носителях в следующем году в составе нового альбома «Би-2».

