Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин сбросил 43 килограмма
Стоп-кадр с видео
Продюсер поп-команды «Ласковый мой» Андрей Разин раскрыл тайну своего рекордного похудания на 43 килограмма.
По словам деятеля шоу-бизнеса, он полностью отказался от мяса. Теперь основу его рациона составляет селедка, соленые огурцы, лук и укроп. Диетологи скептически относятся к такой методике, но для продюсера она оказалась действенной.
Разин также говорит, что худеет поэтапно. На данный момент его вес составляет 107 килограммов, и на этом музыкант пока решил остановиться, дабы не подвергать шоку организм.