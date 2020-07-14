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Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин сбросил 43 килограмма

11:56 14.07.2020
Создатель «Ласкового мая» Андрей Разин сбросил 43 килограмма
Стоп-кадр с видео

Продюсер поп-команды «Ласковый мой» Андрей Разин раскрыл тайну своего рекордного похудания на 43 килограмма.

По словам деятеля шоу-бизнеса, он полностью отказался от мяса. Теперь основу его рациона составляет селедка, соленые огурцы, лук и укроп. Диетологи скептически относятся к такой методике, но для продюсера она оказалась действенной.

Разин также говорит, что худеет поэтапно. На данный момент его вес составляет 107 килограммов, и на этом музыкант пока решил остановиться, дабы не подвергать шоку организм.  

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Питание и диеты, Здоровье
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