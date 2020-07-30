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Игра на укулеле способствует психическому здоровью, утверждают ученые

13:29 30.07.2020
Ученые открыли, что игра на укулеле способствует психическому здоровью
Фото с сайта Pixabay.com

Исследование, сделанное по заказу сервиса Spotify, выявило благотворное влияние игры на укулеле на психическое здоровье испытуемых.

Было куплено и безвозмездно роздано желающим 400 инструментов укулеле. Участникам эксперимента предстояло разучить песню «Home» Эдуарда Шарпа и снять совместный клип. Параллельно изучалось, как музицирование влияет на их психическое состояние.

В опросе, где приняли участие не только члены фокус-группы, но и другие британцы, выяснилось, что 89% процентов англичан играет в свободное время на разных инструментах. Из них 56% чувствовали при этом расслабление, а 43% - удовлетворение. 75% снимают таким образом стресс.

Портативный укулеле был изобретен в XV века как альтернатива дорогим гитарам. Это щипковая маленькая гитара с четырьмя струнами. В переводе с гавайского «укулеле» переводится как «скачущая блоха».
 

Темы: Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Научные исследования и открытия в мире
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