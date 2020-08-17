]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Памятник Виктору Цою возведен в Санкт-Петербурге

17:48 17.08.2020
Памятник Виктору Цою возведен в Санкт-Петербурге
Фото из Инстаграма

Монумент, изображающий в полный рост лидера группы «Кино» Виктора Цоя, был возведен в Санкт-Петербурге.

Памятник дислоцируется на перекрестье проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Приурочен он к 30-летию со дня гибели певца 15 августа. Установить его могли бы еще пять лет назад, однако тогда этого не произошло из-за протестующих жильцов, опасавшихся скопления шумных компаний. Тем не менее, два года назад было решено, что памятнику все-таки быть.

Скульптором стал Матвей Макушкин. Торжественное открытие монумента из-за короновируса пока перенесено на конец августа.  

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации