Памятник Виктору Цою возведен в Санкт-Петербурге

17:48

Монумент, изображающий в полный рост лидера группы «Кино» Виктора Цоя, был возведен в Санкт-Петербурге.

Памятник дислоцируется на перекрестье проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Приурочен он к 30-летию со дня гибели певца 15 августа. Установить его могли бы еще пять лет назад, однако тогда этого не произошло из-за протестующих жильцов, опасавшихся скопления шумных компаний. Тем не менее, два года назад было решено, что памятнику все-таки быть.

Скульптором стал Матвей Макушкин. Торжественное открытие монумента из-за короновируса пока перенесено на конец августа.