Дима Билан экстренно госпитализирован с пневмонией

13:34

Дима Билан признался в соцсетях, что был экстренно госпитализирован.

По словам певца, его самочувствие в последние дни было из рук вон плохим. Артисту пришлось гастролировать с сильнейшим насморком и кашлем.

На сцене Билан неоднократно появлялся с высокой температурой. Сам он связывает это с прогулкой на ялтинском катере, после которой у него заболела носоглотка. Несмотря на то, что певцу диагностировали пневмонию, он утверждает, что COVID-19 у него нет.