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Дима Билан экстренно госпитализирован с пневмонией

13:34 28.08.2020
Дима Билан экстренно госпитализирован с пневмонией
Дима Билан © KM.RU

Дима Билан признался в соцсетях, что был экстренно госпитализирован.

По словам певца, его самочувствие в последние дни было из рук вон плохим. Артисту пришлось гастролировать с сильнейшим насморком и кашлем.

На сцене Билан неоднократно появлялся с высокой температурой. Сам он связывает это с прогулкой на ялтинском катере, после которой у него заболела носоглотка. Несмотря на то, что певцу диагностировали пневмонию, он утверждает, что COVID-19 у него нет.  

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Болезни и их лечение
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