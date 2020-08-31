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Леди Гага признана лучшей певицей года на MTV Video Music Awards

15:04 31.08.2020
Леди Гага признана лучшей певицей года на MTV Video Music Awards
Lady GaGa © KM.RU, Наталья Ступникова

Церемония вручения наград за лучшие музыкальные видео MTV Video Music Awards (MTV VMA) состоялась в США в минувший выходной в формате open air Манхэттене, Бруклине, Куинсе, Бронксе и Стейтен-Айленде.

Лучшей исполнительницей признана экстравагантная Леди Гага, сообщает ТАСС. Она получила награды в пяти номинациях, включая «Песня года» и «Лучшая коллаборация». В последней она разделила приз с Арианой Гранде за клип к их совместной песне Rain On Me.

Группой года признан южнокорейский бойз-бэнд BTS, который получил спецпремию за трек On. Ранее проект был занесен в Книгу рекордов Гиннеса — в частности, им удалось собрать 45 миллионов просмотров за сутки.

Премию MTV Video Music Awards канал MTV учредил в 1984 году.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире, Персоны и события в мире музыки, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.08.2020, 19:03
Гость: Юляша

Жаль людей,который слушают подобное ггно.
Это вообще НЕ музыка.
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