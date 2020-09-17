Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусом

13:02

Народная артистка России Анна Нетребко попала в больницу с диагнозом пневмония, которая была спровоцирована коронавирусной инфекцией.

Оперная певица пребывает в больнице уже пятеро суток. Нетребко утверждает, что, едва почувствовав недомогание, решила самоизолироваться, однако все проходимые тесты показывали отрицательные результаты.

В Инстаграме артистка заверила поклонников, что чувствует себя хорошо, однако уточнила, что ее сильно утомили ситуации с карантином, тестами и нервозной обстановкой с фобиями по поводу COVID-19. Певица не скрывает своей радости по поводу того, что все будет скоро позади.