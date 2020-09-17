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Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусом

13:02 17.09.2020
Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусом
Анна Нетребко. Фото с сайта kinopoisk.ru

Народная артистка России Анна Нетребко попала в больницу с диагнозом пневмония, которая была спровоцирована коронавирусной инфекцией.

Оперная певица пребывает в больнице уже пятеро суток. Нетребко утверждает, что, едва почувствовав недомогание, решила самоизолироваться, однако все проходимые тесты показывали отрицательные результаты.

В Инстаграме артистка заверила поклонников, что чувствует себя хорошо, однако уточнила, что ее сильно утомили ситуации с карантином, тестами и нервозной обстановкой с фобиями по поводу COVID-19. Певица не скрывает своей радости по поводу того, что все будет скоро позади. 

Темы: Коронавирус, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 15:34
Гость: Оллес

Ну и ...?
не пошла бы она в жжж как все эти сволочковы,собчачки и ефременки ?
Что,нормальной жизни нет на Свете ?
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