«Открывает рот»: финалистку «Голоса» подменили на концерте за Лукашенко

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Финалистка четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Стефания Соколова отказалась выступать на концерте в поддержку Александра Лукашенко в Минске. ВИДЕО

Стефания Соколова обвинила организаторов провластного концерта в «Минск-Арене» 17 сентября в нарушении авторских прав. 15-летняя вокалистка отказалась выступать, сославшись на высокую температуру. На сцену вместо нее вышла другая девочка, которая спела песню под фонограмму.

«Я отказалась петь на концерте. На видео — неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! — прокомментировала Соколова в Instagram. — Как это возможно? Кто эта девочка?»

По словам певицы, о замене ее никто не предупредил. Видео выступления она случайно нашла в соцсетях. Сестра Соколовой Снежана в интервью TUT.BY заметила, что композиция — авторская, слова и музыку написала их мама Елена.

«Вместо того чтобы выпустить под музыкальное сопровождение танцевальный коллектив, они поставили непонятного ребенка, — возмутилась семья артистки. — Мама была очень удивлена, когда услышала свою песню».

Сестра Соколовой призналась, что Стефания отказалась выступать по «политическим соображениям». По ее словам, организаторы концерта уже извинились за замену и пообещали, что отныне будут везде приглашать финалистку «Голос. Дети».

«Это то же самое, что поставить условную Машу и сказать, что это Бузова. Я лично не вижу никакой разницы. Стефанию обидели и оскорбили, тем более что концерт показывали по телевидению. Девочка работает с раннего детства, это много труда, сил и денег, — добавила Снежана Соколова. — Она была просто в шоке. Тут же переслала видео мне, сказала, что это ужас, рыдала потом еще».

С иском в суд семья идти не планирует, но ждет публичных извинений от организаторов. Тем временем руководительница эстрадного коллектива, который предложил вокалистку на замену Соколовой, назвала себя заложницей «чистой воды провокации».

Больше всего ее задели посты в соцсетях, где пишут, что у вышедшей на сцену девочки нет голоса. По ее словам, голоса у девочек похожи, но фонограмму все равно включили, поскольку «живой звук не очень красив в эфире».

«Стефания, как мне сказали, очень хотела выступать на концерте, но заболела, у нее была температура 39 градусов. И Аня (имя было изменено — прим.ред.) экстренно учила песню, чтобы выйти на сцену вместо нее. Я дала лучшую вокалистку своего коллектива. Ради чего? Чтобы ее сейчас забросали камнями? У ребенка стресс», — добавила она.

Руководительница ансамбля также удивилась, что Соколова с температурой ходит в колледж.

«В посте она высказывает совершенно другую позицию, хотя вчера говорила, что не участвует в концерте, потому что заболела. Почему-то сегодня она обучается в колледже», — возмутилась женщина.

Ранее артисты из России и Белоруссии, включая Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Александра Буйнова, записали песню в поддержку действующей белорусской власти. В названии композиции используется фраза действующего президента Александра Лукашенко «Любимую не отдают», произнесенная им перед президентскими выборами в августе. В тексте говорится о том, что белорусский народ пережил многое, но всегда поднимался «только вверх и вперед». Возможность комментирования и оценивания видео были отключены.

Сравните два видео: здесь композицию исполняет Стефания Соколова:

А этот ролик — запись концерта в «Минск-Арене» 17 сентября:

Автор: Алексей Шевелев