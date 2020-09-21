«Куртки Кобейна» (супергруппа Шуры Би-2), 25 сентября, Gipsy

18:28

25 сентября 2020 года в 20:00 в клубе Gipsy (Джипси) проект Куртки Кобейна представит свое первое «живое» шоу

Уникальная для России супергруппа объединяет топовых российских и мировых артистов. Автор идеи и продюсер проекта – Шура Би-2, гитарист и автор песен группы «Би-2». «Куртки Кобейна» – это яркая и стильная смесь инди-дэнс-рока и клубной экспериментальной танцевальной музыки.

Концерт пройдет звездным составом: Шура Би-2, Тина Кузнецова (Zventa Sventana), Андрей Звонков (БИ-2, Теория струн) – гитара, Дмитрий Ашман (ex. Браво) – бас, Алексей Максимов – бас, Юрий Усачев (Гости из будущего). Специальный гость концерта - dj Low Liquid.

«Это будет действительно очень крутое шоу, рейв-вечеринка. Мы сыграем практически все песни, которые есть в пластинке, а также специально подготовили одну новую песню», – рассказывает Шура Би-2.

Куртки Кобейна приготовили приятный бонус для зрителей: возможность вживую пообщаться с участниками группы, а также розыгрыш специальных призов – фирменный мерч и крутые наушники. Приобретая билет на на концерт, вы автоматически становитесь участником розыгрыша. Победитель будет определен при помощи генератора случайных чисел 28 сентября.