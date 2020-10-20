Юрий Шевчук представил клип на песню «Доктор Лиза»

Юрий Шевчук представил клип на песню «Доктор Лиза»

Команда «ДДТ» устроила премьеру клипа «Доктор Лиза», приуроченный к премьере одноименного фильма о безвременно погибшем враче-подвижнике Елизавете Глинке.

Премьера ленты назначена на 22 октября. В основу биографической драмы Оксаны Карас вошел один день доктора Лизы, когда вместо семейного праздника она спешит спасать больных и кормить обездоленных. Лента снята по воспоминаниям друзей о Глинке, а также туда вошли ее собственные высказывания.

В свою очередь, кадры из фильма попали в клип ДДТ «Доктор Лиза» с написанной для ленты песней. Представляя в ролике эту песню. Шевчук говорит, что Доктора Лизу сыграла его любимая актриса Чулпан Хаматова и что героиня фильма обладала редким даром чувствовать чужую боль острее, чем свою
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2020, 19:03
    Гость: Zahar

    Обидно, что у Шевчука любимая актртса Чулпаниха, ну, что и на старуху бывает проруха. Повзраслеет, поймёт.

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