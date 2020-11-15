Вышла книга бесед с филологами-роковедами о творчестве Егора Летова

14:06 15.11.2020

Автором сборника стал первопроходец роковедения в нашей стране, доктор филологических наук, профессор РГГУ Юрий Доманский

Книга «Поэтика Егора Летова. Беседы с исследователями» вышла в издательстве «Выргород», ориентированном на русский рок.

В издание вошло 15 бесед с филологами-роковедами, среди которых — Ольга Никитина, Елена Никитина, Кристина Пауэр, Олеся Темиршина, Данила Давыдов, Анатолий Корчинский. Каждая дискуссия посвящена одной определенной песне лидера «Гражданской Обороны». Например, беседа с руководителем раздела Музыка и Кино мультипортала KM.Ru Денисом Ступниковым строится вокруг летовской песни «БГ» («КБГ-рок»). А для севастопольской исследовательницы Александры Ярко глава о песне «Русское поле экспериментов» стала, судя по всему, последней, поскольку она умерла 15 декабря 2019 года.

Автором сборника стал первопроходец роковедения в нашей стране, доктор филологических наук, профессор РГГУ Юрий Доманский, с 1998 года являющийся главным редактором сборника «Русская рок-поэзия: текст и контекст». В активе исследователя также монография «Формульная поэтика Егора Летова» и отдельные статьи о творчестве «ГО», опубликованные, например, в таком сборнике, как «Летовский семинар».

Юрий Доманский избегает слово «интервью» по отношению к опубликованному в книге материалу, предпочитая понятие «беседы», не подразумевающего однозначных выводов, а приглашающего к дальнейшему диалогу.