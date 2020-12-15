Максим Фадеев высказался за возобновление расстрелов в России

Максим Фадеев высказался за возобновление расстрелов в России

Создатель групп Total и SEREBRO высказал искреннее недоумение, отчего женщины не спешат покидать своих мужчин-тиранов.

Продюсер Максим Фадеев призвал радикально решать проблему домашнего насилия в России.

У себя в блоге в посте на эту тему создатель групп Total и SEREBRO высказал искреннее недоумение, отчего женщины не спешат покидать своих мужчин-тиранов. Некая его подписчица припомнила жуткую историю, когда парень убил из ревности девушку и ее брата.

На это продюсер среагировал крайне эмоционально: «Мы за свои деньги кормим этих выродков с ПЖЗ». Далее Фадеев предложил заменить в нынешних реалиях пожизненное заключение на смертную казнь, сравнив при этом матерых убийц с лишенными разума обезьянами.

Напомним, что в России смертную казнь не отменяли, однако на нее введен мораторий.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.12.2020, 20:32
    Гость: личный опыт

    Надо не просто мораторий, а вообще отменять смертную казнь как вид наказания. Она не способствует воспитанию человечного отношения к людям. А наоборот показывает, что в таких-то и таких-то случаях убивать людей МОЖНО.

  2. 15.12.2020, 18:58
    Гость: Однако

    "... за возобновление расстрелов..." - а зачем патроны тратить? Две берёзки пригнуть, ноги привязать, берёзки отпустить - и всё! Но это уже экология не позволит. Берёзки трудно встретить, ну тогда меж двух коней привязать - и всё! Ой, а коней не хватит! Ну тогда меж двух электромобилей! Современно и экологично! Ну а самый экономный способ, господин Максим Фадеев, это голодом уморить, самый беззатратный метод, и мораторий не нарушается, и воспитательная функция потрясающая!
    В начале 70-х годов прошлого века мой сосед по общежитию заинтересовался историей казней в разные эпохи, он "изваял" сотни наглядных скульптурных миниатюр из пластилина, дерева и металла. Работал ежедневно года два, но пришлось остановиться - места не хватало, а идеи оставались! Сколько ещё осталось - даже боюсь вспоминать. А ещё надо отметить выражение лиц посетителей, увидевших эту экспозицию! Ну это отдельная тема, к Фадеевским казням отношения не имеет.

  3. 15.12.2020, 18:02
    Гость: IgS

    Прочитал эту заметку и рассуждения Делягина - об умышленной дискредитации страны и почему-то возник вопрос : если расстреливать за государственные преступления начав с грефов с чубайсами сколько месяцев понадобиться чтобы Россия возродилась? Думаю часа полтора.

  4. 15.12.2020, 17:21
    Гость: IgS

    Можно и ближайших родственников преступника привлекать и конфискация и поселение. Тогда одумается народ.

  5. 15.12.2020, 16:08
    Гость: личный опыт

    Лично я так, вообще, считаю, что нужно, как минимум, уполовинить количество пожизненных сидельцев путем пересмотра приговора в пользу расстрела.
    А то что смертную казнь пора вернуть, так я здесь лет десять об этом пишу.

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