Максим Фадеев высказался за возобновление расстрелов в России

12:59 15.12.2020

Создатель групп Total и SEREBRO высказал искреннее недоумение, отчего женщины не спешат покидать своих мужчин-тиранов.

Продюсер Максим Фадеев призвал радикально решать проблему домашнего насилия в России.

У себя в блоге в посте на эту тему создатель групп Total и SEREBRO высказал искреннее недоумение, отчего женщины не спешат покидать своих мужчин-тиранов. Некая его подписчица припомнила жуткую историю, когда парень убил из ревности девушку и ее брата.

На это продюсер среагировал крайне эмоционально: «Мы за свои деньги кормим этих выродков с ПЖЗ». Далее Фадеев предложил заменить в нынешних реалиях пожизненное заключение на смертную казнь, сравнив при этом матерых убийц с лишенными разума обезьянами.

Напомним, что в России смертную казнь не отменяли, однако на нее введен мораторий.