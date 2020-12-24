В России вышел первый рождественский джазовый альбом

В России вышел первый рождественский джазовый альбом

Участники оркестра Игоря Бутмана - вокалистка Виктория Каунова и саксофонист Илья Морозов - выпустили рождественский альбом «Christmas Wish».

Это второй диск в арсенале тандема (четыре года назад вышла пластинка «The First!» и первый в России цельный джазовый альбом. Специально для диска были разысканы оригинальные версии джазовых стандартов с дополнительными куплетами.

Открывает альбом «Let It Snow» с обрамлением из фанфар и музыкальной цитатой из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Кроме того, в релиз включена диснеевская классика «When You Wish Upon a Star». Нескольким песням музыканты вернули оригинальные забытые части: куплеты, интродукции. Среди них, например, «Have Yourself a Merry Little Christmas» (куплет типа колядки), «Winter Wonderland» (интродукция), «When You Wish Upon a Star» (интродукция).

Из российских песен в альбом вошла «Пять минут» (в застольной манере) из фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» и номер «Снег» из «Смешариков».   

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