Poltergeist «Feather Of Truth»

Poltergeist «Feather Of Truth»

Исполнитель: Poltergeist, Название: «Feather Of Truth», Стиль: трэш-метал, Год: 2020

Швейцарская трэш-спид команда «Poltergeist» продемонстрировала всю степень прагматичности, свойственную жителям этого европейского островка стабильности. История группы, можно сказать, образцова для подобного жанра. Начинали в благоприятном для трэша 1983-м. Назывались Carrion («Дохлятина»), но, чтобы не подпасть под правило капитана Врунгеля, поменяли вывеску на Poltergeist.

Это не уберегло Poltergeist от заморозки деятельности в начале 90-х, когда интерес к металу сошел почти на нет. Возродились уже в 2014-м и доказали серьезность своих намерений уже вторым с момента реюниона полнометражным диском, хотя на заре туманной юности ноосферу альбомами отнюдь не засоряли.

К диску «Feather Of Truth» придираться особо не хочется. Все здесь настолько на своих местах, что даже как-то не верится. Проходных песен нет, группа не скупится ни на выразительные олдскульные скорострелы («The Culling»), ни на атмосферные музыкальные триллеры («Phantom Army»), ни на захлебывающиеся кричалки («Megalomaniac»). Спаяно все очень монолитно, но это не исключает номеров произвольной программы, где басисту и гитаристу дают поиграть нарочито выпуклые соляги («Saturd Ay Night'S Alright Forrockin'»).

Судя по всему, селекция материала была строжайшей, потому что вынесенные в бонусы две композиции ничем особым от остального материала не отличаются — разве что, более блеклые. Добавьте к этому улетное качество, которого вряд ли можно было ожидать от домашней студии, где альбом и ваялся.  

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