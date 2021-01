Вольф Хоффманн: Мы - воины металла, мы бессмертны, нас нельзя убить

Пока русские фэны приходили в себя после долгих новогодних гуляний, в Германии, на лейбле Nuclear Blast готовится к выходу новый, шестнадцатый по счету альбом легенд тевтонского металла Accept, озаглавленный Too Mean To Die.

Релиз пластинки состоится 29 января. KM.RU всегда с восхищением следили за творчеством Вольфа Хоффманна и его товарищей, и, конечно же, не могли обойти вниманием это событие. В преддверии выхода альбома мы связались с лидером группы и расспросили его о новом релизе.

KM.RU: Привет! Итак, мои поздравления с премьерой двух первых песен с нового альбома! (интервью проводилось еще до выхода третьего сингла "Zombie Apocalypse" — прим. ред)

Вольф Хоффманн: Спасибо!

KM.RU: Но прежде, чем мы перейдем к разговору о вашем новом релизе, скажи пожалуйста: как там Марк?

Вольф Хоффманн: Как Марк? Я думаю, он в порядке, насколько это может быть после той трагедии, которая у него случилась. Так что, да, он в порядке, учитывая все обстоятельства! Какой же это все-таки трагический год, с ума сойти! Дерьмовый год. Можно было бы наш альбом назвать “Shit year”…

KM.RU: Это может быть следующий альбом, посвященный воспоминаниям об этом не простом годе.

Вольф Хоффманн:: Да, может быть и так.

KM.RU: Очевидно, что вся эта ковидная история задела так или иначе каждого, а вот какие-то плюсы, какие-то выгоды вам удалось из нее извлечь? Ну, например, никаких туров, и в результате все смогли сконцентрироваться на записи альбома….

Вольф Хоффманн: Да, так и было. Когда мы приступали к записи в марте, мы не думали, что Энди Снип окажется свободен, потому что он же гитарист в Judas Priest. Поэтому мы решили, что нам лучше записать сейчас все, что можем, а для оставшихся песен – может, позовем кого-нибудь еще. Мы толком не знали, как все в итоге обернется, но решили действовать без оглядки и начать записывать те несколько песен, что уже были готовы. А потом случилась «корона», и это значило, что никто не может гастролировать, и довольно скоро стало понятно, что и предстоящий тур Judas Priest тоже отменяется, а это значило, что Энди сможет работать над нашим альбомом и закончить его. Однако, он не мог приехать, потому что закрыли границы. Он находился в Англии, а вся группа – в Америке, и, конечно, это доставляло определенные сложности. Так что у нас не было иного выбора, как сделать это онлайн, так что Энди был в нашем лаптопе. Это было, конечно, очень необычно, но зато у него было время поработать над альбомом в студии, сведение и все такое. И это, пожалуй, единственный положительный момент, который я вижу во всей в этой ситуацией с «короной». Ну и, возможно, то, что у всех нас появилось время для поразмыслить и понять, что же действительно важно в жизни, а что не очень, и каждому пришлось слегка сбавить обороты.

KM.RU: В одном из своих интервью Марк упоминал, что поначалу вы все обосновались в band house.

Вольф Хоффманн: Да, так и было.

KM.RU: А что это за дом такой? Это репетиционная база, или студия?

Вольф Хоффманн: Это дом, в котором все мы можем остановиться на постой. Он находится в Нэшвилле. В нем расположена наша студия, все наше оборудование. Это такой настоящий рок-н-ролльный дом. Он идеален!

KM.RU: И еще Марк рассказывал, что когда ситуация начала развиваться, все вокруг были напуганы, боялись лишний раз выйти на улицу. У тебя были такие же ощущения?

Вольф Хоффманн: Ну (усмехается)… Знаешь, это немного напоминало кино. Потому что ты не знал, особенно поначалу, у тебя не было никакого представления о том, опасно ли и насколько опасно там, снаружи. Потому что ты слышал все эти истории вроде того, что если ты даже дотронешься до чего-то, это останется инфицированным на много дней, и ты должен будешь неделями дожидаться, когда же оно очистится. И мы не очень понимали, насколько все они могут быть правдивы. И я полагаю, что сейчас мы понимаем это намного лучше. Но тогда это все было непонятно. Каждый раз, когда ты покидал дом, чтобы сходить в супермаркет или еще куда-нибудь, ты соблюдал все меры предосторожности, мыл руки и что там еще необходимо, и надеялся, что в этот раз обошлось. Но, знаешь, я думаю, сейчас мы уже немного попривыкли. Но тогда все это было совершенно ново и необычно.

KM.RU: Я тут, кстати, слышала, что теперь самой известной песней стала Pandemic с Blood of the Nations …

Вольф Хоффманн: (посмеиваясь): О, да! Я слышал об этом. Миллионы кликов, множество просмотров. Я думаю, это случилось, потому что люди пытались получить больше информации о пандемии, а Google выдавал им ссылку на песню Accept.

KM.RU: Ну вот, можно сказать, еще один плюс!

Вольф Хоффманн: Да, можно увидеть в этом еще один плюс. Не уверен, плюс ли это, но вреда это точно никому не принесло.

KM.RU: К слову о названиях. Когда я услышала название альбома – я еще не видела текса заглавной песни, только название – я была слегка озадачена, полезла в словарь смотреть все значения слова “mean”. Потому что первое, что приходит в голову - это «средний, посредственный». Но «посредственный» - точно не про Accept…

Вольф Хоффманн: Нет, не «средний», а «злой, вредный». Или даже «трудный». Too Mean To Die – значит, что ты слишком плох, чтобы быть убитым. Трудноубиваемый. Это такое слегка юмористическое утверждение в это безумное время. Мы не были настроены писать серьезную песню о «коронной» пандемии. Тем более, что у нас уже есть одна песня с названием Pandemic. Так что мы не хотим повторяться. И мы подумали, что, такое название будет соответствует нашему времени и поднимет настроение фанатам, потому что все понимают, что это не должно восприниматься всерьез. Это такое присловье: мы - металлические машины, мы - воины металла, мы бессмертны, нас нельзя убить, ну и так далее.

KM.RU: Мне кажется, лучшей иллюстрацией могла бы служить картинка, которую вы уже использовали для Life’s a Bitch – там где смерть демонстрирует всем известный жест со средним пальцем.

Вольф Хоффманн: (посмеиваясь): Да-да, точно!

KM.RU: Про написание песен… Сорок с лишним лет ты делил эту обязанность с Петером. Насколько я понимаю, вы были друг для друга тем пробным камнем, первичной проверкой всех музыкальных идей. А как было в этот раз? Полный самоконтроль, или ты привлекал Марка, или устраивался мозговой штурм всей группой?...

Вольф Хоффманн: Ну, самоконтроля всегда было много. Я всегда был тем, даже когда писал с Петером, кто обычно говорил: «Ну, нет, это не Accept». Или: «Это Accept». Но на самом деле, часто последнее слово и раньше оставалось за Энди Снипом. И на этом альбоме, я делал то же самое. Я сыграл ему все свои идеи, а потом мы вместе выбрали шесть или семь песен. И это была первая партия песен. Так что обычно он - тот, кому я с кем я делюсь всеми своими задумками, а затем я позволяю ему решать, что, по его мнению, из этого мы должны записать.

KM.RU: Symphony of Pain была написана одновременно с Teutonic Terror?..

Вольф Хоффманн: О нет, нет. Это совершенно новая песня. Тогда было придумано только название, а музыкальный материал написан сейчас.

KM.RU: После Symphonic Terror Tour ты не думал продолжить использовать оркестр для нового материала? Ну, чтобы все звучало грандиознее, громче…

Вольф Хоффманн: Да, мы могли бы, но я решил не делать этого. Мы все решили, и Энди Снип в том числе, что не стоит это делать. У нас было несколько песен, где мы могли бы использовать оркестровку, но не было необходимым. И если что-то не является по-настоящему нужным, не добавляет ценности песне – мы решили отказаться от этого: это классический альбом Accept, а не сольный проект или что-то еще. Поэтому оркестровки не очень нужны – а значит, мы их не хотим.

KM.RU: У Iron Maiden третий гитарист появился из-за ухода-возвращения Эдриана Смита. А как у тебя возникла идея взять третьего гитариста в группу? Почему ты решил пригласить его?

Вольф Хоффманн: Ну это было скорее не «почему», а «почему бы не»? Фил замещал в оркестровом туре нашего второго гитариста – Уве. Уве не мог принять участие, и он заменил его. И мы узнали, какой он замечательный исполнитель и просто отличный парень. И мы действительно хорошо ладим вместе: и как личности, и как исполнители. Так что идея возникла как: «А почему бы нам не взять еще одного гитариста?» Нет такого правила, или такого закона, что у тебя может быть только два гитариста. Вот так у нас появился еще один человек, и я считаю, что это прекрасно сработало. Мы отыграли несколько концертов с Уве и Филом в Южной Америке до того, как случился вирус, и это было превосходно. Я получил настоящее удовольствие, и, думаю, что фэны тоже. Это привносит новые краски в группу, даже больше. Это необходимо? – Нет. Но ты можешь это сделать? – Да. Это весело? – Да. Это просто еще одно приятное пополнение в группе. На самом деле это мало что меняет, просто добавляет немного разнообразия.

KM.RU: Но как вы делите гитарные партии? Ведь старые-то песни были написаны для двух гитар.

Вольф Хоффманн: Да, на концертах мы всегда исполняли их на двух гитарах. Но на самом деле даже в старых песнях есть очень много наложений, которые мы никогда не могли исполнить вживую. Если прислушаешься повнимательнее, то там всегда больше, чем две гитары. Иногда намного больше. Но на сцене ты можешь сыграть только две, при двух-то гитаристах. Но теперь, когда у нас есть еще один гитарист, мы можем исполнять то, что было изначально записано в студии, но никогда не исполнялось в таком виде вживую. И потом мы еще сможем делать больше сдвоенных соло, дуэльных соло – знаешь, когда соло перебрасывается туда-обратно между гитаристами, и у нас при этом останется еще и ритм-гитарист! Да, будет весьма забавно попробовать эти старые песни сыграть немного по-другому, с двумя или тремя гитаристами.

KM.RU: А как вы нашли Филипа? Насколько я понимаю, они уже где-то пересекались к Кристофером, в таких проектах, как Gene Simmons Band, Ace Frehley Band, других группах?..

Вольф Хоффманн: Да, они дружат с Кристофером Уильямсом много лет, они вместе играли в различных кавер-группах и сделали вместе кучу проектов. Так что они знают друг друга очень давно. И, кажется, Кристофер его первым и предложил. Он действительно невероятно талантливый исполнитель, который может играть в разных стилях и очень быстро учит новый материал. Так что с ним здорово работать.

KM.RU: Может я ошибаюсь, но на вашем видео Undertaker присутствуют только пять членов группы. Где вы потеряли Уве?

Вольф Хоффманн: Да, верно. И это все только благодаря COVID. Потому что он не мог путешествовать. Он не мог приехать на съемки видео, потому что он был в Германии, а все остальные – в Нэшвилле. Так что не было никакой возможности снять видео вместе с Уве.

KM.RU: Еще об одном «новобранце» - я имею в виду Мартина Мотника. Он тоже принадлежит к нэшвилльскому музыкальному сообществу?

Вольф Хоффманн: Нет, он немец, который прожил долгое время в Соединенных Штатах. Но родился и вырос он в Германии, само собой, говорит по-немецки. А в Соединенные Штаты переехал, где-то, наверное, лет 10 назад и принимал участие во множестве проектов. Например, он какое-то время выступал с Ули Ротом и его группой. И он совсем недавно переехал в Нэшвилл. Когда он услышал, что Петер покинул группу, он просто связался с нами. Чистое везение. Мы понравились друг другу, и он получил приглашение в тур. Он оказался нужным для работы человеком в нужное время. Совпадение чистой воды.

KM.RU: Меня восхитило то стилистическое разнообразие проектов, в которых он участвует: это и сотрудничество с Ули Джон Ротом, и какие джазовые проекты, и Accept, а еще Eisbrecher. Я прошу извинить меня за мой следующий вопрос, я знаю, что ты не любишь говорить о деньгах, да и сама стараюсь обходить подобные вопросы стороной. Но эту информацию я нашла на сайте Мартина Мотника: «Я сделаю запись басовых партий для ваших песен на мировом уровне за $99 за песню». И я вот не могу понять: это в целом ситуация в индустрии такая катастрофическая, или Мартин – трудоголик, который, будучи бас-гитаристом легендарной группы, готов работать практически за бесплатно? Не кажется ли тебе, что он несколько недооценивает свой труд?

Вольф Хоффманн: О, я даже не знал об этом. Думаю, надо мне сходить на его сайт. Понимаешь, музыканты ЛЮБЯТ играть, и, если у них есть свободное время, почему бы им не делать этого? И я не могу указывать Мартину, сколько ему брать за написание музыки или запись треков. Но я знаю, что все музыканты, ну, или большинство из них, делают подобные вещи на стороне для других групп или других проектов. Понимаешь, они – музыканты, они хотят играть, и я не могу это контролировать. И все остальные ребята в группе, например Кристофер или Филип, они все выступают в Нэшвилле, играют с другими группами, если у них есть время. То есть, конечно, наша группа – приоритет номер один. И если Accept зовет – они, как хорошие солдаты, встают в строй и делают свое дело. Но в нашей карьере тоже много простоев, особенно сейчас, так чем бы, по-твоему, они хотели бы заниматься? Конечно, они хотят играть!

KM.RU: Я, конечно, понимаю, насколько ты уже устал от вопроса, что же случилось с Петером, в чем причина его ухода? Но боюсь, что пока от этого вопроса никуда не деться. Эта песня, которую он записал совместно с Удо, и, как их называют, Old Gang – это такая провокация, послание экс-соратникам по Accept: «не ждите меня, я все равно не вернусь»? Ну, потому что вот не верю я во все эти сказки – Удо зашел случайно в студию, а там – Петер. Ну надо же, какое совпадение!

Вольф Хоффманн: (хохочет) Да-да, верно. Я полагаю, что ты достаточно долго в бизнесе, чтобы разбираться в подобных вещах. Я не знаю, что там произошло, и я стараюсь не обращать внимание на это. И я на самом деле до сих пор не слышал эту песню, хотя люди и спрашивают о ней все время. Но мой ответ: я держусь подальше от этого, потому что для меня это единственный способ остаться чистым, быть свободным и объективным. Потому что, пойми, на сегодняшний день я – единственный член группы, который из группы никогда не уходил. Все остальные за это время группу покидали, некоторые – дважды, и они вернулись и изменили свое мнение. И люди всегда покидают группу и думают, что они добьются большего. И спроси себя, а что произошло с Германом Франком или Штефаном Шварцманом? Или с любым другим бывшим членом группы? Удалось ли им стать более успешными, чем Accept – судить тебе. И я полагаю, в конце концов, что каждый сам для себя должен решить, что для него лучше, а не я. Я хотел бы, чтобы Петер все еще был в группе. Но это было его решение, и я не мог его изменить. Так что я искренне желаю ему удачи, но я воздерживаюсь от комментариев и прочих пересудов. Люди всегда знали, что мы писали все песни вместе. И вот теперь у нас выходит первый альбом без Петера. И, в конце концов, фэнам решать, хорош ли этот альбом или хороша ли песня Петера с Удо? Я не знаю. Не мне говорить об этом - кого волнует, что я говорю. Фанаты – вот кто принимает эти решения. И это в некотором роде дружеское соревнование, и я не знаю, было ли это каким-то жестом в мою сторону, чтобы досадить мне. Я могу только догадываться. Но выглядит это так, что какая-то похожая причина за этим стоит. И если это так, то это не лучшая отправная точка для успешного сотрудничества. Так что я не знаю. Иногда этот мир достаточно странен.

KM.RU: Последний вопрос, чтобы закрыть эту тему, с твоей стороны двери все еще открыты? Вдруг Петер передумает и захочет вернуться в Accept, и однажды позвонит или постучится в твою дверь со словами: «Давай попробуем вновь поработать вместе!»

Вольф Хоффманн: Ну, мы же не в детском саду! Он хлопнул дверью, мне нечего сказать по этому поводу. Он принял решение уйти из группы, группа живет дальше. Так что ты вряд ли ждешь от меня ответа на этот вопрос, не так ли (смеется)?

KM.RU: Ну, мне подумалось, что если у вас теперь три гитариста, то может и идея о двух басистах сработает…

Вольф Хоффманн: Может. А может и нет.

KM.RU: Несколько дней назад мне попалось интервью с Томом Энджелриппером из Sodom, в котором он предсказывает отмену всех летних фестивалей и больших концертов на ближайшие два-три года. А ты что думаешь, по поводу гастрольных возможностей?

Вольф Хоффманн: О, я не знаю. Но я надеюсь на лучшее. Что мне ответить? Я имею ввиду, что, черт возьми, никто этого не знает. Я должен ждать и смотреть, что из этого выйдет.

KM.RU: Спасибо за то, что уделил время и ответил на вопросы!

Вольф Хоффманн: Напоследок я хочу всем пожелать здоровья и безопасности. И надеюсь, мы сможем увидеться очень-очень скоро на настоящем концерте в Москве и в других городах России!