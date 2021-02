Названа самая жизнеутверждающая песня в период пандемии коронавируса

12:57 5.02.2021

Наиболее жизнеутверждающей песней в эпоху COVID-19 пользователи назвали песню Queen «Don't stop me now».

Согласно опросу организации Axa Health, за нее отдали голоса 2000 пользователей, сообщает РИА Новости. Кроме того, солидное число голосов получили «Dancing queen» группы ABBA и «Livin ’on a prayer» Бона Джови. Из прочих песен в десятку лучших попали: «Happy» Фаррелла Уильямса, «I wanna dance with somebody, Wham!» Уитни Хьюстон, «I will survive» Глории Гейнор и другие.

Специалист компании-инициатора опроса Марк Уинвуд напомнил, что хорошая музыка способствует выработке эндорфина — гормона счастья — и дофамина, дающего чувство удовлетворения от проделанной работы. Девяносто процентов опрошенных подтвердили, что музыка благоприятно влияет на их психическое здоровье.