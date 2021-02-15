Юрий Лоза призвал бойкотировать англоязычные песни на «Евровидении»

09:21 15.02.2021

Певец Юрий Лоза убежден, что русским артистам стоит целиком и полностью игнорировать англоязычный репертуар на песенном конкурсе «Евровидение».

Артист привел в пример Диму Билана, который победил в 2008-м на «Евровидении» с песней «Believe», а потом отправляется в гастрольный тур в условный Сыктывкар, потому что на Западе он, мягко говоря, совершенно не востребован, сообщает радио «Говорит Москва». При этом Юрий Лоза считает, что совсем отказываться от «Евровидения» нам не следует, поскольку это – отличная площадка для продвижения национальной культуры.

Ранее организаторы «Евровидения» заявили, что конкурс, скорее всего, состоится в привычном формате, хотя и не уточнили, что под этим подразумевается.

