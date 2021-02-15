Юрий Лоза призвал бойкотировать англоязычные песни на «Евровидении»

Юрий Лоза призвал бойкотировать англоязычные песни на «Евровидении»

Певец Юрий Лоза убежден, что русским артистам стоит целиком и полностью игнорировать англоязычный репертуар на песенном конкурсе «Евровидение».

Артист привел в пример Диму Билана, который победил в 2008-м на «Евровидении» с песней «Believe», а потом отправляется в гастрольный тур в условный Сыктывкар, потому что на Западе он, мягко говоря, совершенно не востребован, сообщает радио «Говорит Москва». При этом Юрий Лоза считает, что совсем отказываться от «Евровидения» нам не следует, поскольку это – отличная площадка для продвижения национальной культуры.

Ранее организаторы «Евровидения» заявили, что конкурс, скорее всего, состоится в привычном формате, хотя и не уточнили, что под этим подразумевается.
  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.02.2021, 16:01
    Гость: Иван Иваныч

    А наш мульфильм Фиксики включен в американскую образовательную программу. В нашу нет.

  2. 15.02.2021, 15:24
    Гость: хрен

    В Украине даже на стадии отбора на Евровидение практически все пели на украинском языке!

  3. 15.02.2021, 15:16
    Гость: Анна

    А ты уверен что ты сам славянин? Уж англичанина послушаю,чем твоего ляха.Не нужна нам ваша русофобка Бабра Брыльски.

  4. 15.02.2021, 15:15
    Гость: Анна

    А что вы думаете только в песнях засилье перед англосаксами? Оно везде. В кафе английские блюда. ВСЕ НАШЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СПИСАНО С зАПАДА : "Танцы со звездами", "Слабое звено-это адаптации английских передач. "час суда"-адаптация на германскую передачу. " О счастливчик" или "кто хочет стать миллионером"-адаптация на американскую передачу. По " ТВ-центру" английские сериалы А ТВ-ЦЕНТР-ЭТО МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ. Даже сценарии к нашим фильмам пишут англосаксами.

  5. 15.02.2021, 15:12
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Дико извиняюсь, конечно, но сию "умопомрачительную" передачу сморю тока когда в стельку пИян и по-утрУ ничё не вспомню. Стыдно конечно, но как быть ? :-)

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