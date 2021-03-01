Группа «Чиж и Ко» отметила юбилей своего лидера

Отметив 60-летие, Сергей Чиграков сыграл со своей группой «Чиж и Ко» незабываемые концерты в Москве

Русский рок все реже занимает подобающее ему место в новостных лентах. На этом фоне вдвойне приятно было наблюдать в начале февраля, как широко освещался 60-летний юбилей Сергея «Чижа» Чигракова. Друзья-музыканты подошли к круглой дате во всеоружии, представив альбом-трибьют Чижу и коллективную аудиооткрытку — клип на песню «Я — новорожденный».

Сам же Чиграков, по привычке, был от этих празднеств несколько в стороне. В 2021-м он обновил персональный рекорд, проведя 20 лет без студийных альбомов. Правда, примерно год назад в эфирах появилась новинка «Палуба», которую «Чиж и Ко» 25 февраля в «ГлавКлубе» благополучно сыграл. В остальном это был достаточно стандартный для Чижа «ЗеБест» - за исключением, разве что, того, что из-за коронавирусных ограничений на заполняемость столичных клубов группе пришлось играть на той же площадке и на следующий день, чтобы уважить всех желающих.

Зрители тоже уважили юбиляра, принявшись после первой же песни «Я подобно собаке» громко скандировать «с днем рождения!» Чиж в долгу не остался и коротко, го от души поздравив «мужиков с прошедшим». Потом немного подумал и так же лаконично добавил: «Девок с наступающим».

В обиде не остались ни те, ни другие. «Мужикам» явно пришлись по душе насыщенные батальными сценами песни «Вот пуля просвистела», «Бомбардировщики» и, разумеется, «Фантом», которого все всегда ждут с таким трепетом. «Девок» наверняка не оставили равнодушными «Есть», «Полонез» и «О любви». Любители изысков и андеграунда оценили «Про дурачка» Егора Летова, которую, как и в оригинале, группа начала с а капелльного пения.

Тем не менее, весь спектр музыкальных вкусов охватить не удалось, хотя «Чиж и Ко» очень стаарались. Какой-то парень орал весь концерт между песнями «За окнами чьи-то шаги», именуя так песню «Я не такой» из «Перекрестка». Но его заказы так и остались без внимания...

Помимо «Палубы», самой новой песней концерта стал «Блюз на сваях», в которой Сергей Чиграков и Михаил Русин устроили настоящую гитарную дуэль. Символично, что диск именно с этой вещью «Один день вместе» Чижа и Разных людей можно было купить в фойе среди изобилия винила и кассет.

Не забыл Чиж и поздравить себя, спев под занавес «День рождения». После этого оставалось лишь вызвать всеобщее умиротворение «Сен-Семильей» и сообщить что «у нас - всё». Но это, конечно, было еще далеко на всё, и группа вернулась, чтобы сыграть еще и дань эстетике ВИА «Вечную молодость», хулиганскую «Russo matroso» и стилизацию под русскую народную - «Хочу чаю». На любой практически вкус…