Валентина Матвиенко назвала «бредом» песню Манижи о русской женщине

08:40 1.04.2021

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла сомнению художественную ценность песни Манижи «Russian Woman», с которой певица выиграла отборочный тур для поездки на «Евровидение» от России.

Матвиенко классифицировала произведение как «бред» и выразила недоумение по поводу того, что в тексте «смешались кони, люди». Выступление спикера было вызвано возмущением сенатора Елены Афанасьевой, которая приравняла «Russian Woman» к троллингу русских женщин. В ответ Валентина Матвиенко предложила ей устроить проверку чистоты голосования зрителей Первого канала за песню.

Канал оперативно отреагировал на критику и пообещал предоставить всю информацию по запросу Совфреда.