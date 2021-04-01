Валентина Матвиенко назвала «бредом» песню Манижи о русской женщине

Валентина Матвиенко назвала «бредом» песню Манижи о русской женщине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла сомнению художественную ценность песни Манижи «Russian Woman», с которой певица выиграла отборочный тур для поездки на «Евровидение» от России.

Матвиенко классифицировала произведение как «бред» и выразила недоумение по поводу того, что в тексте «смешались кони, люди». Выступление спикера было вызвано возмущением сенатора Елены Афанасьевой, которая приравняла «Russian Woman» к троллингу русских женщин. В ответ Валентина Матвиенко предложила ей устроить проверку чистоты голосования зрителей Первого канала за песню.

Канал оперативно отреагировал на критику и пообещал предоставить всю информацию по запросу Совфреда. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.04.2021, 10:28
    Гость: Анна

    Да конечно,что Россию у на Евровидении полили грязью вас не волнует. Вас либералов ничего кроме денег не интересует. НО ЖИЗНЬ ЭТО ТОЛЬКО ДЕНЬГИ,КАК ДУМАЮТ ТВОИ СПОНСОРЫ. Интересно,что за женоненавистник написал песню?

  3. 01.04.2021, 10:28
    Гость: Бобрик

    Матвиенко, как всегда не права, это не бред. Это навоз, типичный гейропейский обезьяний навоз, настолько качественный что смердить будет десяток лет, эта вумен забыла бороду отрастить, чтоб уж на все 200% пропитать вонью гейровидение. Гордость распирает за этих гермафродитов, а за державу стыдно.

  4. 01.04.2021, 10:27
    Гость: Кац

    Дайте ей почитать перевод песни Deep Purple - Smoke On The Water.
    Интересно узнать, что там смешалось.

  5. 01.04.2021, 10:20
    Гость: Александр Астрахань

    «Как-то все очень странно, мягко говоря», — не могла сдержаться Матвиенко.

    Она до сих пор еще не заметила, что в нашей стране уже давно все очень странно.

    А еще более странно, что откуда этой певички таджикского происхождения знать о какой то там трансформации самоощущения русской женщины, да еще и за последние несколько столетий!!! В каком кишлаке она таких слов то набралась?

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