Итальянский пианист-неоклассик посвятил свое новое творение Казани

19:23 30.04.2021

Новый альбом известного итальянского композитора и пианиста-неоклассика Фабрицио Патерлини вышел в последний день апреля.

Диск «Lifeblood» концептуален: это альбом на виниле, одна сторона которого называется «Жизнь» и содержит более сложные кинематографические композиции, в которых фортепиано сопровождают струнные инструменты и электроника. Вторая часть альбома - «Кровь» - предлагает слушателям минималистичные, интимные баллады, в которых каждый найдет свой сокровенный смысл.

Альбом примечателен посвящением российскому городу — Казани. Композицию «White Forest (In Kazan)» пианист адресовал именно этому городу, куда приезжал несколько раз с концертами. Осенью 2021 года композитор планирует приехать в нашу страну с сольными концертами.

Премьера нового альбома состоится 30 апреля, в 22.00 часа на официальном YouTube-канале