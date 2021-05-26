Экс-солистка SEREBRO решила отправить на пенсию Леонтьева и Газманова

15:53 26.05.2021

Бывшая ключевая участница группы Максима Фадеева SEREBRO Ольга Серябкина перечислила российских артистов, которым, по ее мнению, давно пора на пенсию.

Среди них она назвала Леонтьева, которого по ошибке назвала Леонидом. Он не Леонид? Это не имеет значения, - не смутилась после поправки ведущего шоу «Ночной контакт» артистка. – Он прекрасный певец, но возраст все-таки. (...) Газманову тоже пора, и Расторгуеву».

Сама же Ольга Серябкина уходить при этом на пенсию отнюдь не собирается, мотивируя это тем, что пока не раскрыла творческий потенциал.

