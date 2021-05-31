Мужчина вернул альбом Боба Дилана в библиотеку спустя 48 лет

В библиотеку University Heights в Огайо вернулся взятый там альбом Боба Дилана через 48 лет.

Как сообщается в инстаграм-блоге библиотеки, речь идет о пластинке «Self Portrait» 1970 года. Недавно менеджер библиотеки Сара Филипс получила странную посылку, в которой лежала означенная пластинка и сопроводительное письмо. 

В своем письме отправитель писал, что взял альбом в библиотеке послушать в 1973 году. На тот момент ему было 14 лет и он учился в 8 классе местной школы. 

"Теперь, когда я вышел на пенсию, у меня появилось время заняться делами, откладываемыми "на потом". А потому я возвращаю этот альбом, который я взял в 1973 году. По моим подсчетам я просрочил его возврат на 17 480 дней", - в частности написал отправитель. 

Он признался, что пластинка находится в не очень хорошем виде, так как она путешествовала все это время вместе с ним по всей стране. В качестве компенсации он приложил 175 долларов, а также один из собственных альбомов.

Библиотека поблагодарила мужчину за возврат столь ценного экземпляра, отметив также, что уже давно отказались от штрафов. Полученные вместе с посылкой деньги будут направлены в библиотечный фонд на текущие расходы.

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