Певица МакSим была погружена в искусственную кому

Певица МакSим была погрeжена в искусственную кому

Певица МакSим была экстренно доставлена в больницу с двусторонним поражением легких и пять дней назад введена в искусственную кому.

Прискорбный факт подтвердила телеканалу «Звезда» пиар-менеджер артистки Яна Богушевская. «Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают», – сказала она.

Подобное решение позволит организму Марины Абросимовой (настоящее имя Максим) больше сил направить на борьбу с пневмонией и затратить меньше энергии на поддержание себя в рабочем состоянии.

Предположительно у МакSим коронавирус, несмотря на отрицательный тест.
 

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