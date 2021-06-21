Певица МакSим была погружена в искусственную кому

13:11 21.06.2021

Певица МакSим была экстренно доставлена в больницу с двусторонним поражением легких и пять дней назад введена в искусственную кому.

Прискорбный факт подтвердила телеканалу «Звезда» пиар-менеджер артистки Яна Богушевская. «Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают», – сказала она.

Подобное решение позволит организму Марины Абросимовой (настоящее имя Максим) больше сил направить на борьбу с пневмонией и затратить меньше энергии на поддержание себя в рабочем состоянии.

Предположительно у МакSим коронавирус, несмотря на отрицательный тест.

