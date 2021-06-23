Мама Наташи Королевой похвалилась размером американской пенсии

12:32 23.06.2021

Мать Наташи Королевой Людмила Порывай выразила полное удовлетворение размером своей пенсии, которую получает, живя в США.

Проживая три десятилетия в Штатах, 75-летняя женщина призналась, что получает государственные выплаты по старости, притом, что она в этой стране никогда не трудилась. «Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия — 600 долларов (около 43 тысяч российских рублей)», — похвалилась в передаче НТВ программы «Звезды сошлись» 75-летняя мать знаменитой певицы.

В США женщина обитает вместе со вторым супругом. Мать артистки подчеркнула, что мужу 80 лет и размер его пенсии составляет две тысячи долларов (примерно 146 тысяч рублей). У него также есть собственный бизнес — рестораны и служба такси. Вместе они уже 28 лет.

