Мама Наташи Королевой похвалилась размером американской пенсии

Мама Наташи Королевой похвалилась размером американской пенсии

Мать Наташи Королевой Людмила Порывай выразила полное удовлетворение размером своей пенсии, которую получает, живя в США.

Проживая три десятилетия в Штатах, 75-летняя женщина призналась, что получает государственные выплаты по старости, притом, что она в этой стране никогда не трудилась. «Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия — 600 долларов (около 43 тысяч российских рублей)», — похвалилась в передаче НТВ программы «Звезды сошлись» 75-летняя мать знаменитой певицы.

В США женщина обитает вместе со вторым супругом. Мать артистки подчеркнула, что мужу 80 лет и размер его пенсии составляет две тысячи долларов (примерно 146 тысяч рублей). У него также есть собственный бизнес — рестораны и служба такси. Вместе они уже 28 лет.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.06.2021, 20:10
    Гость: Жак

    Ваще достали эти все безголосые ..вырвались на сцену за счет своих бывших...или любовников..и начинают всю родню воспевать..из грязи в князи..че она на Ураине не живет..и кому интерсна эта вся семья

  2. 23.06.2021, 19:46
    Гость: Stalker

    Мне во всей этой истории одно не понятно. На кой черт у нас эту мадам Порывай на центральное телевидение приглашают и такого рода интервью с ней показывают ? Тоже мне "звезда". Ну живет она в США и слава Богу. Пусть и дальше там свой век проживает. Кому это по настоящему интересно ? Уподобили центральное ТВ в России "желтой прессе".

  3. 23.06.2021, 15:58
    Гость: город 312

    Поясните для чего вы нам об этом сообщаете? Не всё ли мне равно сколько Порывай получает. Мы свою пенсию посчитаем - на жизнь хватает и слава Богу!

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