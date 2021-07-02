Скончался народный артист СССР Николай Сличенко

16:39 2.07.2021

Певец и худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко умер 2 июля на 87-м году жизни.

Обстоятельства ухода артиста неизвестны. В театре его кончину назвали неожиданной. «Это не COVID-19. Никакого отношения к нему не имеет. Он чувствовал себя неважно, но ничего не предвещало», — рассказала Пятому каналу директор по маркетингу театра Галина Гофман.

О дате прощания объявят позже.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. После войны его отправили в цыганский колхоз, где он работал наравне со взрослыми. Его пение и танцы вызывали одобрение односельчан, которые рассказывали ему о существовании в Москве театра «Ромэн». В 16 лет Коля поехал в столицу, где его приняли во вспомогательный состав цыганского театра.

В творческой биографии Николая Сличенко множество актёрских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Среди них - «Свадьба в Малиновке». В 1981 году Сличенко стал Народным артистом СССР.