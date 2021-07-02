Скончался народный артист СССР Николай Сличенко
Певец и худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко умер 2 июля на 87-м году жизни.
Обстоятельства ухода артиста неизвестны. В театре его кончину назвали неожиданной. «Это не COVID-19. Никакого отношения к нему не имеет. Он чувствовал себя неважно, но ничего не предвещало», — рассказала Пятому каналу директор по маркетингу театра Галина Гофман.
О дате прощания объявят позже.
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. После войны его отправили в цыганский колхоз, где он работал наравне со взрослыми. Его пение и танцы вызывали одобрение односельчан, которые рассказывали ему о существовании в Москве театра «Ромэн». В 16 лет Коля поехал в столицу, где его приняли во вспомогательный состав цыганского театра.
В творческой биографии Николая Сличенко множество актёрских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Среди них - «Свадьба в Малиновке». В 1981 году Сличенко стал Народным артистом СССР.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Советского Союза.
время не щадит никого Жаль голос был замечательный Песни брали за душу Пусть земля тебе будет пухом Коля
Всю страну радовал своими романсами,да...,Сличенко смог оставить светлую память.
был уникальный цыганский голос.
Другого такого не было.
Светлая память.