Скончался народный артист СССР Николай Сличенко

Скончался Народный артист СССР Николай Сличенко

Певец и худрук театра «Ромэн» Николай Сличенко умер 2 июля на 87-м году жизни.

Обстоятельства ухода артиста неизвестны. В театре его кончину назвали неожиданной. «Это не COVID-19. Никакого отношения к нему не имеет. Он чувствовал себя неважно, но ничего не предвещало», — рассказала Пятому каналу директор по маркетингу театра Галина Гофман.

О дате прощания объявят позже.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. После войны его отправили в цыганский колхоз, где он работал наравне со взрослыми. Его пение и танцы вызывали одобрение односельчан, которые рассказывали ему о существовании в Москве театра «Ромэн». В 16 лет Коля поехал в столицу, где его приняли во вспомогательный состав цыганского театра.

В творческой биографии Николая Сличенко множество актёрских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Среди них - «Свадьба в Малиновке». В 1981 году Сличенко стал Народным артистом СССР.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.07.2021, 18:48
    Гость: дан

    время не щадит никого Жаль голос был замечательный Песни брали за душу Пусть земля тебе будет пухом Коля

  3. 02.07.2021, 18:45
    Гость: грек

    Всю страну радовал своими романсами,да...,Сличенко смог оставить светлую память.

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© KM.RU, Пресс-служба РЖД
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